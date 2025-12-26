Κλειστά είναι σήμερα τα καταστήματα σε όλη τη χώρα λόγω της διήμερης αργίας των Χριστουγέννων, 25 και 26 Δεκεμβρίου. Η επαναφορά του εορταστικού ωραρίου θα γίνει αύριο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2026, οπότε τα καταστήματα θα ανοίξουν και θα λειτουργήσουν με συνεχές εορταστικό ωράριο.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.