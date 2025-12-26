Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρα ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του την Πέμπτη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή απειλή.

Δεν απαντά με μήνυση ο Μουγκοπέτρος

O μουσικός μέσω του δικηγόρου του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση» ενώ είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων. Κατά την πλευρά Μουγκοπέτρου, όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, ο ίδιος πήγε στο κατάστημα του αδελφού της και επειδή ούτε εκεί δεν βρήκε κάποιον, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του. Εκεί ήταν που ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του.

Είχε φύγει από το σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και ο Άρης Μουγκοπέτρος, είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι στη σύζυγό του Άρη Μουγκοπέτρου δόθηκε panic button από τις Αρχές.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το μεσημέρι των Χριστουγέννων η σύζυγος του μουσικού πήγε στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου μετά από απειλές που δέχτηκε. Ο ίδιος, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα μετά από επικοινωνία με τις Αρχές, όπου και συνελήφθη.

Οπως υποστηρίζει ο Μουγκοπέτρος, ο μουσικός, είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00 από το σπίτι στην Τρίπολη. Όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, ωστόσο ούτε εκεί εντόπισε κάποιον.

Ακολούθως, ο ίδιος πήγε σε αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από την ΕΛ.ΑΣ. να καλέσει τη σύζυγό του. Εκεί ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη μήνυση της συζύγου του.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άρης Μουγκοπέτρος προσέγγισε τη σύζυγο του με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.

Τότε η γυναίκα, απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, που είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα. Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε την σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου η οποία κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

«Εχει αλλάξει η ζωή μου»

Μιλώντας στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας: «Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, όταν σε γλέντι έσκασε κροτίδα στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει δύο δάχτυλα.

