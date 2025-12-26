Αφού πέρασε εβδομάδες κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νιγηρίας ότι δεν αντιμετωπίζει τη δίωξη των χριστιανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια σειρά επιθέσεων κατά της χώρας της Δυτικής Αφρικής την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι επιθέσεις, που στοχεύουν τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο βόρειο τμήμα της χώρας, σηματοδοτούν την τελευταία στρατιωτική επέμβαση του Τραμπ στο εξωτερικό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 υποσχέθηκε να βγάλει τις ΗΠΑ από δεκαετίες «ατελείωτων πολέμων».

Τι γνωρίζουμε για τις επιθέσεις;

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ είπε ότι οι επιθέσεις στόχευαν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που «στοχεύουν και δολοφονούν βάναυσα, κυρίως, αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες!»

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Associated Press ότι οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με τη Νιγηρία για την πραγματοποίηση των επιθέσεων και ότι αυτές είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας δήλωσε ότι η συνεργασία περιελάμβανε ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικό συντονισμό.

Γιατί ο Τραμπ έχει στοχεύσει τη Νιγηρία;

Μέρη της αμερικανικής δεξιάς εδώ και χρόνια ενισχύουν τους ισχυρισμούς ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν διώξεις στη Νιγηρία. Τον Σεπτέμβριο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ πίεσε για την επιβολή κυρώσεων σε Νιγηριανούς αξιωματούχους που «διευκολύνουν τη βία κατά των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, μεταξύ άλλων από ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες».

Οι ισχυρισμοί ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν θρησκευτικές διώξεις στο εξωτερικό έχουν γίνει μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την βάση του Τραμπ – και ο αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τους ευαγγελικούς χριστιανούς ως τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές του.

Νωρίτερα φέτος, φάνηκε να ανταποκρίνεται σε ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες, χαρακτηρίζοντας τη Νιγηρία «χώρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία, μετά από εβδομάδες πιέσεων από αμερικανούς νομοθέτες και συντηρητικές χριστιανικές ομάδες. Λίγο αργότερα, διέταξε το Πεντάγωνο να αρχίσει να σχεδιάζει πιθανή στρατιωτική δράση στη χώρα. Τότε, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε «έντονη στρατιωτική δράση» αν η νιγηριανή κυβέρνηση συνέχιζε να «επιτρέπει τη δολοφονία χριστιανών».

Υπάρχει θρησκευτική δίωξη στη Νιγηρία;

Στο παρελθόν, η κυβέρνηση της Νιγηρίας απάντησε στις επικρίσεις του Τραμπ λέγοντας ότι άνθρωποι πολλών θρησκειών, όχι μόνο χριστιανοί, υποφέρουν στα χέρια εξτρεμιστικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Η Νιγηρία είναι επίσημα κοσμική χώρα, αλλά ο πληθυσμός της είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένος μεταξύ μουσουλμάνων (53%) και χριστιανών (45%), ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός ασπάζεται παραδοσιακές αφρικανικές θρησκείες. Η βία κατά των χριστιανών έχει προσελκύσει σημαντική διεθνή προσοχή και συχνά χαρακτηρίζεται ως θρησκευτική δίωξη, αλλά οι περισσότεροι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και ότι οι επιθέσεις μπορεί να έχουν διαφορετικά κίνητρα.

Για παράδειγμα, οι θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ περιπλανώμενων μουσουλμάνων κτηνοτρόφων και κυρίως χριστιανικών αγροτικών κοινοτήτων έχουν τις ρίζες τους στον ανταγωνισμό για τη γη και το νερό, αλλά επιδεινώνονται από τις θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές. Εν τω μεταξύ, οι απαγωγές ιερέων θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ως μια τάση που καθοδηγείται περισσότερο από το χρήμα παρά από θρησκευτικό μίσος, καθώς οι ιερείς θεωρούνται επιρροή πρόσωπα των οποίων οι πιστοί ή οι οργανώσεις μπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα κεφάλαια.

Τι λέει η κυβέρνηση της Νιγηρίας;

Μετά τις επιθέσεις της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας εξήρε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά να αναγνωρίσει ότι οι ενέργειες της Αμερικής είχαν οποιαδήποτε σχέση με τη δίωξη των χριστιανών.

«Η τρομοκρατική βία, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε στρέφεται κατά χριστιανών, μουσουλμάνων ή άλλων κοινοτήτων, παραμένει προσβολή των αξιών της Νιγηρίας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Πηγή: The Guardian