Η λίστα του Guardian με τα δέκα καλύτερα μουσικά άλμπουμ απ’ όλο τον κόσμο έχει και ελληνική συμμετοχή. Πρόκειται για το άλμπουμ «Μαύρη Ελλάδα» από τον Νέγρο Του Μοριά.

«Ο Αθηναίος ράπερ Νέγρος του Μοριά έχει γίνει γνωστός την τελευταία δεκαετία για τη δημιουργία του είδους «τραμπετικό» – ένα μείγμα της ελληνικής λαϊκής μουσικής της εργατικής τάξης, του ρεμπέτικου, με το trap» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Στο «Μαύρη Ελλάδα», αντικαθιστά τις λαϊκές μελωδίες με έναν πιο ωμό, σκληρό ήχο, που κυλάει από τους στίχους του Σαμάτα με τα υποβαθμικά μπάσα και το βαρύτονο έως το Afrobeats groove του «Αν είναι δυνατόν», τα μπουζουκίστικα μοτίβα του ομώνυμου κομματιού και τα δυναμικά synths του ΠραγματιΚότητα.

Οπλισμένος με ένα δεξιοτεχνικό flow, ένα ανοιχτό αυτί για ασυνήθιστες παραγωγές και σκληρούς στίχους για την αντίδραση της χώρας του στη μετανάστευση, ο NTM καθιερώνεται ως ένα ταλέντο του ραπ που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της ελληνικής σκηνής».