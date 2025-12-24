Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ANT1, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, από τις 06.00 το πρωί και για 20 ώρες, είχε πρόσωπο, καρδιά και ουσιαστικό αντίκτυπο. Απέδειξε πως όταν στεκόμαστε ενωμένοι, χαρίζουμε στα παιδιά ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα και χτίζουμε τον κόσμο που τους αξίζει.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μία συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, και το χρηματικό ποσό των 3.330.000 που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα» δήλωσε ο κ. Κυριακού.

Πάνω από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, εμπνέει και κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πράξη που ενώνει, ενδυναμώνει και δίνει ελπίδα.

Η ημέρα του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου ήταν γεμάτη συγκίνηση και αληθινές ιστορίες. Χάρη στη θερμή ανταπόκριση των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 σε όλο τον κόσμο – την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία – των συνεργατών, των καλλιτεχνών, και όλων όσοι βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα ενισχυθεί το πολύτιμο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος.

Την αξία της προσφοράς του τηλεμαραθωνίου προς όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, υπογράμμισαν στα μηνύματά τους o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, εξαίροντας την διοργάνωση της πρωτοβουλίας του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού.

«Μόνο μπράβο αξίζουν στον Antenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, και όλους τους συντελεστές του καναλιού για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους. Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 υπογράμμισε ότι όταν ενωνόμαστε κάτω από τις αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και της προσφοράς πετυχαίνουμε σπουδαίους στόχους. Συγκεντρώθηκαν 3.300.000 ευρώ για τα παιδιά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών «Δεσμός», «ΕΛΙΖΑ», «Παιδικά Χωριά SOS», «Φλόγα» και «Make-A-Wish Ελλάδας», και είναι η έμπρακτη απόδειξη της συλλογικής μας δύναμης», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πρωτοβουλία του τηλεμαραθώνιου του ΑΝΤ1 και του Θοδωρή Κυριακού, ανέδειξε τη καλύτερη πλευρά της κοινωνίας μας, να συγχαρώ όλους και όλες που συνέβαλαν με την συμμετοχή και την προσφορά τους. Τέτοιες δράσεις μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, είναι αξίες που μπορούν να δώσουν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και επισημαίνουν την ανάγκη η πολιτεία, να κάνει πολλά περισσότερα για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η επιτυχία της πρωτοβουλίας του χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για την οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων και οργανώσεων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε συνθήκες τεράστιων ελλείψεων αντίστοιχων κρατικών δομών, αποτελεί απόδειξη της ίδιας της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης του συνόλου του ελληνικού λαού. Την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού για τον κρίσιμο σκοπό της στήριξης των 5 ιδρυμάτων και συλλόγων που βρίσκονται δίπλα στους μικρούς μας φίλους, τόνισαν σε δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αρχηγοί, των κομμάτων της αντιπολίτευσης», σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κάθε ευρώ για καλό σκοπό είναι μια απόδειξη ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά μπορούν να νικήσουν. Οι πολίτες προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό των παιδιών που δίνουν, με τη βοήθεια της επιστήμης και των νοσοκομείων μας, τη μεγάλη μάχη για τη ζωή. Την πιο συγκινητική μάχη από όλες. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Δίχως ιδιοτέλεια και αυτοπροβολή. Και πάνω από όλα, να μην ξεχνάμε ότι μόνο ένα ισχυρό ΕΣΥ μπορεί είναι δίπλα μας τη δύσκολη, τη χειρότερη, στιγμή της ζωής μας. Συγχαρητήρια στον όμιλο του Αντ1. Στους εργαζόμενους, στην διοίκηση και στον πρόεδρο προσωπικά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκε ένα τόσο σημαντικό ποσό», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Σε ένα κράτος που δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα αυτονόητα, ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 έρχεται για να αποδείξει ότι η αλληλεγγύη των Ελλήνων είναι ο λόγος που η πατρίδα και η κοινωνία στέκονται ακόμα όρθιες. Συγχαρητήρια στον ΑΝΤ1 και στον κ. Θεόδωρο Κυριακού», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 για τα παιδιά με καρκίνο αποτελεί μια πράξη έμπρακτης αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Σε μια εποχή που δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας, τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν ελπίδα και δύναμη στις οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, καθώς και σε όλους τους συντελεστές, που αποδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ μπορούν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τη ζωή. Η ΝΙΚΗ στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί που παλεύει και σε κάθε προσπάθεια που υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελπίδα. Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στον Antenna για αυτή την συγκινητική πρωτοβουλία για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και στον Θοδωρή Κυριακού, που εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτήν την δράση, με τα παιδιά στο μυαλό, στην καρδιά και στην κορυφή των προτεραιοτήτων! Ο ΑΝΤ1 ένωσε τη φωνή του με την κοινωνία, διατρανώνοντας πως “είμαστε ένα”».