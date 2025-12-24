Με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών θα λειτουργήσουν τις ημέρες των εορτών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα δρομολόγια να είναι αραιότερα την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, 1η και 6η Ιανουαρίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και για τα τρόλεϊ.

Πέραν των αλλαγών αυτών, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εορταστικών εκδηλώσεων.

Στις 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα, η λεωφορειακή γραμμή 704 θα υποστεί μερική και προσωρινή τροποποίηση μεταξύ 11:00 και 14:00 στον Δήμο Αγίων Αναργύρων–Καματερού. Τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών στον Δήμο Πειραιά, η λεωφορειακή γραμμή 826 θα τροποποιηθεί προσωρινά από 07:00 έως 15:00. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Συχνότητες Δρομολογίων ΣΤΑΣΥ