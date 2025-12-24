Τα τελευταία ψώνια θα κάνουν σήμερα οι πολίτες ενόψει των Χριστουγέννων. Τα καθιερωμένα οικογενειακά τραπέζια των ημερών μαζί με τα δώρα σε αγαπημένα πρόσωπα έχουν βγάλει στους δρόμους πολλούς πολίτες για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 10 και θα παραμείνουν ανοικτά ανάλογα με την επιλογή του κάθε εμπόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά ελάχιστο θα μείνουν ανοικτά μέχρι τις 19.00, ενώ το αργότερο είναι στις 21.00.

Την ίδια ώρα τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν αυτά στις 21.00

Το εορταστικό ωράριο 2025

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.