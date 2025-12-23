Η μυρωδιά του καφέ μπερδεύεται με τη μυρωδιά του χαρτιού και το αποτέλεσμα, όχι μόνο για τους συστηματικούς αναγνώστες, αλλά και για τους «διάβασα 2-3 βιβλία φέτος», είναι κάτι περισσότερο από ευχάριστη. Είναι τα φωτάκια, που στολίζουν τις προθήκες. Είναι η ατμόσφαιρα, που σε ζεσταίνει. Είναι τα βιβλιοκαφέ της Αθήνας, που προσφέρουν όλα τα παραπάνω σε μερικά τετραγωνικά.

Η περίοδος των Χριστουγέννων, άλλωστε, παραδοσιακά ανοίγει την όρεξη για διάβασμα κι έτσι απευθυνθήκαμε στους «ειδικούς», τα άτομα πίσω από τα βιβλιοκαφέ που έχουν μετατρέψει τη σύνδεση μεταξύ γνώσης και coziness σε τέχνη, να μας προτείνουν από δύο βιβλία, ένα ελληνικό και ένα μεταφρασμένο.

Οι επιλογές των Zátopek, Βιβλιοστάτης, Little Tree House, Σαίξπηρ και Literature House, έχουν σκοπό να μας συντροφεύσουν είτε στο χώρο τους είτε στο δικό μας, όσο τα γνωστά γλυκίσματα στο τραπέζι, με κάποιον όχι και τόσο περίεργο τρόπο, μειώνονται ραγδαία.

Zatopek

Ρεπεράζ, Μαρίνα Αγαθαγγελίδου | Εκδόσεις Πατάκη: Το Ρεπεράζ είναι ένα βιβλίο που σε παίρνει μαζί του από τις πρώτες σελίδες. Έξι χαρακτήρες, έξι αφηγήσεις που κάποια στιγμή τέμνονται μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ στο Βερολίνο του 2015. Σε μια Ευρώπη που αποϊστορικοποιείται, έξι νέοι άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής αναζητούν την ταυτότητά τους, κουβαλώντας ο καθένας στις αποσκευές του το βάρος της προσωπικής τους νοσταλγίας και συγχρόνως μιας συλλογικής αποστασιοποίησης. Με λιτότητα και ακρίβεια, το Ρεπεράζ περιγράφει την αιώρηση μιας γενιάς που ψάχνει κάπου να ακουμπήσει – μια millennial υπαρξιακή φούγκα.

Ένας τόπος για να επιστρέψεις, Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν | Μετάφραση Αθηνά Δημητριάδου, εκδόσεις Πόλις: Πρόκειται για την αφήγηση της ιστορίας του Τζεντ Τιούκσμπερι, ενός μεσήλικα ακαδημαϊκού που επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε, για να διαπιστώσει ότι δεν ανήκει πουθενά. Έχοντας ο ίδιος διαρρήξει τους δεσμούς του με τον τόπο και το χρόνο, μοιάζει αυτάρκης σε αυτή την αποξένωση. Την ίδια στιγμή όμως θρηνεί για τη μοναχικότητά του, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν. Η πλοκή είναι σχεδόν απούσα• η πορεία του ήρωα είναι εσωτερική – από τα παιδικά του χρόνια μέχρι το τώρα, ένα παρόν αναζήτησης ταυτότητας και συμφιλίωσης με τη μνήμη και την ενοχή. Σκάβοντας σε βάθος τον ήρωά του, ο Γουόρεν μας δίνει ένα σπουδαίο μυθιστόρημα για την ανάγκη μας για επιστροφή σε έναν εαυτό που δεν υπάρχει πια.

Zátopek: Παναγή Τσαλδάρη 209, Καλλιθέα

Βιβλιοστάτης

Γιάννης Σκαρίμπας, Εισαγωγή και ανθολόγηση Στέφανος Γιονάς | Aπό τη σειρά Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης του Ιδρύματος «Τάκης Σινόπουλος»: Ο ποιητής με τους «παράταιρους» στίχους, το τρομερό παιδί των νεοελληνικών γραμμάτων, ξανασυστήνεται στο αναγνωστικό κοινό, μέσα από την ανάλυση και την ανθολόγηση του έργου του, από τον Στέφανο Γιονά. Ο εξαίρετος συγκριτολόγος και μεταφραστής ΣΓ, προσεγγίζοντας τον ποιητή, εστιάζει στη μοναδικότητα της γραφής του και προτείνει να διαβαστεί το έργο του έξω από το σχήμα της παραδοσιακής και ανανεωτικής ποίησης, που σαν «μουσική γραμμένη με λέξεις, βρίσκεται από τη φύση της στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας».

Η ανθολόγηση έγινε με κριτήρια επιλογής την «κάλυψη των μοτίβων της φυγής, της περιπλάνησης, του ταξιδιού με πλοίο και με τραίνο, του ματαιωμένου έρωτα, της νεκρής αγαπημένης, της αλληγορίας του κέρινου μοντέλου, του μοναχικού ποιητή…». Περιέχει επίσης ποιήματα «εκτός κανόνος», ένα μικρό παράρτημα με πεζά, πολύ χρήσιμο σχολιασμό και επισημειώσεις, το απαραίτητο γλωσσάρι, εργοβιογραφία του λογοτέχνη κι ένα εικονογραφικό παράρτημα με σχέδια, φωτογραφίες κι εξώφυλλα των έργων του.

Θλιβερός τίγρης, Νεζ Σιννό | Mετάφραση Λίζυ Τσιριμώκου, εκδόσεις ΕΣΤΙΑ: Η Νεζ Σινό συγγραφέας, θύμα βιασμού στη παιδική της ηλικία, μας παραδίδει ένα μοναδικό κείμενο που βασίζεται στην προσωπική της εμπειρία, αλλά προχωρά πολύ, πέρα από αυτό.

Το κείμενο της Σινό δεν κατατάσσεται σε κάποιο λογοτεχνικό είδος. Σίγουρα δεν είναι μυθιστόρημα όπως δηλώνεται στο εξώφυλλό του. Δεν είναι αυτοβιογραφία, μαρτυρία, ψυχολογική ή κοινωνιολογική μελέτη, δικαστικό δράμα, εξομολόγηση, καταγγελία, οδηγός επιβίωσης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο από όλα αυτά και τίποτα από αυτά. Όπως θα το έλεγε πιθανά και η συγγραφέας, είναι καλυμμένο με μάσκα….

Στο βιβλίο η προσωπική εμπειρία μπλέκεται με την οικογενειακή ιστορία και με την ιστορία του βιαστή. Αλλά όχι μόνον. Υπάρχει η κοινωνία, η δικαιοσύνη αλλά και το δίκαιο, η εκδίκηση, η συγχώρεση, οι τύψεις, η ντροπή-κοινωνική και προσωπική. Υπάρχει η υποκρισία, η συγκάλυψη, ο φόβος, η κοινωνική και λογοτεχνική φαντασίωση. Υπάρχει το αιώνιο τραύμα… Ο τρόπος γραφής είναι συναρπαστικός. Την άποψή μας μοιράζονται όσοι φίλοι του Βιβλιοστάτη το διάβασαν.

Βιβλιοστάτης: Χαϊμαντά 17, Χαλάνδρι

Little Tree Books & Coffee

Πασκάρ και Μία, Δημήτρης Μαμαλούκας | Eκδόσεις Μονόκλ: Γιατί φτιάχνει μια ιστορία όμορφη, λιτή και πολυεπίπεδη, γεμάτη ζωή, φως και συμβολισμό. Που ξεπερνά τα εγχώρια και συνήθη όρια τόσο στην θεματολογία, όσο και στη διάθεση για μια λογοτεχνία ζωντανή που ανοίγει δρόμους με τη φαντασία του αναγνώστη. Γιατί είναι σαν ένα όμορφο μουσικό κομμάτι.

Τέσσερα Ερωτικά Γράμματα, Νάιαλ Ουίλλιαμς | Μετάφραση Δέσποινα Κανελλοπούλου, εκδόσεις Δώμα: Μια ιστορία – που δεν είναι μία, αλλά ένα σύνολο υφάνσεων που αγκαλιάζουν την αφήγηση. Ένα μυθιστόρημα για την πνευματικότητα μέσα από τον – και μέσα στον – ρεαλισμό της ζωής. Για τον γλωσσικό και εκφραστικό πλούτο που με τέτοια διαύγεια – οδηγεί μέσα από τις αντιθέσεις της ζωής και τις φύσης – σε μια ποιητική ενατένιση του καθημερινού, του απλού, αυτού που έχουμε παραγκωνίσει. Με την αγάπη να είναι το μέσον για το ταξίδι της ζωής.

Little Tree Books & Coffee: Καβαλλότι 2, Αθήνα

Σαίξπηρ

Κορνιζωμένοι, Ιωάννα Καρυστιανή | Εκδόσεις Καστανιώτη: Ακόμα ένα μυθιστόρημα χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης γραφής και θεματολογίας της Ιωάννας Καρστιάνη. Κανένας δεν χειρίζεται τη γλώσσα όπως η Καρυστιάνη, και οι “Κορνιζωμένοι” είναι ένα βιβλίο απέραντης ομορφιάς και ανελέητης σκληρότητας που αναδεικνύει τις παθογένειες της ελληνικής οικογένειας, επαρχίας, κοινωνίας, και πραγματικότητας εν γένει. Όχι ακριβώς ένα βιβλίο για τις γιορτές, αλλά ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα από τη σημαντικότερη σύγχρονη Ελληνίδα συγγραφέα.

Ο αυτοκράτορας της χαράς, Ocean Vuong | Μετάφραση Δημήτρης Μαύρος, εκδόσεις Gutenberg: Ένα άλλο βιβλίο που μας εξέπληξε και αγαπήσαμε πολύ φέτος ήταν «Ο αυτοκράτορας της χαράς» του Ocean Vuong. Το βιβλίο εξερευνά την επιλεγμένη οικογένεια και την αναπάντεχη φιλία αλλά πάνω απ’ όλα σκιαγραφεί ένα λεπτομερές πορτρέτο της περιθωριακής ζωής της εργατικής τάξης στη σύγχρονη Αμερική. Ένα πάρα πολύ τρυφερό μυθιστόρημα από έναν νεότατο συγγραφέα που μας κάνει κάθε φορά να ανυπομονούμε για το επόμενό του βήμα.

Σαίξπηρ Βιβλιοκαφέ: Μεγάλου Αλεξάνδρου 78, Νέα Σμύρνη

Literature House

Ο καιρός των κρυστάλλων, Ελένη Στελλάτου | Εκδόσεις Πόλις: Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μυθιστορήματα που διαβασαμε φέτος. Μια μικρή παραθαλάσσια πόλη των αρχών του 20ού αιώνα πλήττεται από μια παράδοξη μεταδοτική ασθένεια που μετατρέπει τα σώματα όσων προσβάλλονται σε πορσελάνινα, έτοιμα να θρυμματιστούν με το παραμικρό άγγιγμα. Ο μοναχικός Εμανουέλ Περόν, τρίτης γενιάς ντρογκερίστας της πόλης, που προτιμά να κρύβεται από τον κόσμο και αποφεύγει το φως, παραμένοντας τις περισσότερες ώρες της ημέρας κλεισμένος στο εργαστήριό του, θα χρειαστεί να αναλάβει δράση, να συνδέσει τους κρίκους της αλυσίδας των γεγονότων, αλλά και να ξεδιαλύνει τα μυστικά της προσωπικής του ιστορίας.

Ουντίνε, Φουκέ | Μετάφραση Γιάννης Κοιλής, εκδόσεις BookLab: Κλασικό παραμύθι του γερμανικού ρομαντισμού. Η μετάφραση του Γιάννη Κοιλή να είναι για σεμινάριο. Η Ουντίνε είναι ο μύθος της αλλόκοτης και ευαίσθητης νεράιδας που την προδίδει, παιδί της φύσης αυτή, ο πεζός και ορθολογιστής άντρας, στον οποίο εκείνη εμπιστεύτηκε την τύχη της. Πρόκειται για το ρομαντικό πρότυπο της πηγαίας γυναικείας φύσης που τρομάζει όσους δεν μπορούν να δώσουν χώρο γύρω τους κι εντός τους στο διαφορετικό, στο αυθεντικό, εντέλει στο αληθινό.

Literature House: Ι. Δροσοπούλου 67, Αθήνα