Σε δύο γύρους χωρίστηκε η ψηφοφορία για τα φετινά Goodreads Choice Awards, όπου αναγνώστες ψηφίζουν διαδικτυακά τα αγαπημένα τους βιβλία για το έτος 2025. Ο πρώτος διήρκησε από 11 έως 23 Νοεμβρίου και ο δεύτερος από 25 έως 30 Νοεμβρίου.

Στον πρώτο γύρο υποβλήθηκαν έως 20 βιβλία ανά μία από τις δεκαπέντε κατηγορίες με τα μέλη να επιλέγουν ένα βιβλίο για κάθε κατηγορία. Στον τελικό γύρο, η λίστα περιορίστηκε στα 10 πιο δημοφιλή για κάθε κατηγορία.

Επιλέξιμα ήταν βιβλία που εκδόθηκαν στις ΗΠΑ στα αγγλικά (συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων και σημαντικών επανεκδόσεων) μεταξύ 13 Νοεμβρίου 2024 και 11 Νοεμβρίου 2025.

Για την κατηγορία Audiobook, υποψήφια ήταν εκείνα που προστέθηκαν, βαθμολογήθηκαν ή αξιολογήθηκαν τόσο στη Goodreads όσο και στην Audible.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου.

Μυθιστόρημα: My Friends, Φρέντρικ Μπάκμαν

Ο Σουηδός συγγραφέας Φρέντρικ Μπάκμαν τιμά τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης με αυτή την ιστορία γύρω από έναν ξεχωριστό πίνακα και τον διαρκή πόνο της εφηβείας. Πρόκειται για την πρώτη νίκη του Μπάκμαν στα Goodreads Choice Awards. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο θέμα, η λυτρωτική δύναμη της τέχνης, είχε αναδειχθεί και στο μυθιστόρημά του Anxious People το 2020, το οποίο είχε τερματίσει δεύτερο σε αυτή την κατηγορία με διαφορά μόλις πέντε ψήφων, τη μικρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε διαγωνισμό των βραβείων.

Ιστορικό Μυθιστόημα: Atmosphere, Τέιλορ Τζένκινς Ριντ

Η Τέιλορ Τζένκινς Ριντ επιστρέφει στο πεδίο όπου διακρίνεται, το πλούσια δομημένο ιστορικό μυθιστόρημα, με το Atmosphere, που εκτυλίσσεται μέσα και γύρω από το πρόγραμμα των Διαστημικών Λεωφορείων της NASA τη δεκαετία του 80. Πρόκειται για την τέταρτη νίκη της σε αυτή την κατηγορία μετά τα Daisy Jones and the Six (2019), Malibu Rising (2021) και Carrie Soto Is Back (2023).

Μυστηρίου και Θρίλερ: Not Quite Dead Yet, Χόλι Τζάκσον

Πρόκειται για εντυπωσιακό εύρημα. Με το πρώτο της μυθιστόρημα μυστηρίου για ενήλικες η Χόλι Τζάκσον, γνωστή από έργα που αφορούν το νεανικό κοινό, δημιουργεί μια ιστορία όπου η ηρωίδα καλείται να εξιχνιάσει τη δική της δολοφονία. Η υπόθεση παίρνει παράξενη τροπή, με το επερχόμενο ανεύρυσμά της να περιπλέκει τα πάντα. Η Τζάκσον είχε προηγουμένως προταθεί για το νεανικό θρίλερ του 2019 «A Good Girl’s Guide to Murder».

Ρομαντικό: Great Big Beautiful Life, Έμιλι Χένρι

Η Έμιλυ Χένρι, η οποία θεωρείται η «βασίλισα» του ρομαντικού είδους, κατακτά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στα Goodreads Choice Awards με το «Great Big Beautiful Life». Το μυθιστόρημα ακολουθεί μια αισιόδοξη νέα συγγραφέα, έναν δύστροπο λογοτέχνη με βαρύ όνομα, μια μυστηριώδη κληρονόμο ογδόντα ετών και άφθονη ένταση, ερωτική και μη.

Ρομαντικό φαντασίας και Audiobook: Onyx Storm, Ρεμπέκα Γιάρος

Το «Onyx Storm», που κέρδισε σε δύο κατηγορίες, συνεχίζει την πλήρη κυριαρχία της Ρεμπέκα Γιάρος στο είδος του ρομαντικού φαντασίας από τότε που το «Fourth Wing» εμφανίστηκε δυναμικά το 2023. Στο νέο αυτό κεφάλαιο της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς «Empyrean», παλιοί δεσμοί δοκιμάζονται και νέες συμμαχίες διαμορφώνονται.

Φαντασίας: Bury Our Bones in the Midnight Soil, Β. E. Σουάμπ

Η Β. E. Σουάμπ, έμπειρη δημιουργός στον χώρο της φαντασίας και της επιστημονικής φαντασίας, παρουσιάζει ένα ευρύ επικό αφήγημα με σαπφικούς βρικόλακες που μετακινείται από την Ισπανία του 16ου αιώνα στο Λονδίνο του 1827 και στη σύγχρονη Βοστώνη. Η Σουάμπ εντάσσει στην ιστορία στοιχεία τρόμου, ιστορικού μυθιστορήματος και ζητημάτων φύλου. Πρόκειται για το τρίτο βραβείο της στα Goodreads Choice Awards, με προηγούμενες νίκες τόσο σε κατηγορίες για νεανικό κοινό όσο και σε κατηγορίες ενηλίκων.

Επιστημονικής φαντασίας: The Compound, Αϊσλίνγκ Ρόλε

Η «εύκολη» περιγραφή για αυτό το εντυπωσιακό πρώτο μυθιστόρημα της Αϊσλίνγκ Ρόλε είναι ότι το Love Island συναντά το Black Mirror. Νέοι και όμορφοι άνθρωποι συμμετέχουν σε ένα αμείλικτο ριάλιτι, ενώ ο κόσμος γύρω τους καταρρέει. Κάτω από την επιφάνεια της υπόθεσης όμως κρύβονται καίριες παρατηρήσεις για την κουλτούρα κατανάλωσης και τη μόνιμη ανάγκη για δημόσια επίδοση.

Τρόμου: Witchcraft for Wayward Girls, Γκρέιντι Χέντριξ

Διαδραματίζεται στη Φλόριντα γύρω στο 1970. Το παλιάς κοπής τ΄ρολού μυθιστόρημα του Γκρέιντι Χέντριξ επικεντρώνεται σε ένα σκοτεινό σπίτι φιλοξενίας για έγκυες εφήβους, όπου το αίσθημα ενοχής έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβολής. Η ανατροπή έρχεται όταν μια καλοπροαίρετη(;) βιβλιοθηκονόμος μυεί τα κορίτσια στη μαγεία και η ισορροπία ανατρέπεται με βίαιο τρόπο. Ο Χέντριξ συνεχίζει την εντυπωσιακή παρουσία του ως σημαντική μορφή του σύγχρονου τρόμου.

Πρωτοεμφανιζόμενου μυθιστόρημα: Alchemised, Σένλιν Γιού

Στηρίχθηκε σε μια τεράστια και εξαιρετικά αφοσιωμένη διαδικτυακή κοινότητα που το οδήγησε στον τίτλο του αγαπημένου πρώτου μυθιστορήματος των αναγνωστών. Όσοι προτιμούν σκοτεινή αφήγηση θα συναντήσουν αδίστακτους νεκρομάντεις, εγκαταλελειμμένα αρχοντικά και παράξενες αλχημείες που καθορίζουν την πορεία της ιστορίας.

Νενανικό Φαντασίας και Επιστημονικής Φαντασίας: Sunrise on the Reaping, Σουζάν Κόλινς

Το Sunrise on the Reaping της Σουζάν Κόλινς κατέκτησε την κατηγορία με τεράστια διαφορά. Το νέο αυτό κεφάλαιο της επικής σειράς Hunger Games κάνει μια αναδρομή 24 χρόνων πριν από τα γεγονότα του πρώτου βιβλίου και παρουσιάζει την ιστορία του Haymitch Abernathy, μια ιστορία που οδηγεί σε μοίρα ήδη καθορισμένη από τις συνθήκες του κόσμου όπου ζει.

Νεανικό Μυθιστόρημα: Fake Skating, Λιν Πέιντερ

Το Fake Skating της Λιν Πέιντερ, ειδικής στο νεανικό και ρομαντικό μυθιστόρημα, ακολουθεί δύο παιδικούς φίλους που ξανασυναντιούνται ως έφηβοι στη γενέτειρά τους στη Μινεσότα, περιοχή όπου αγαπούν το χόκεϊ. Η επανασύνδεση αποδεικνύει ότι οι εφηβικές σχέσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Πρόκειται για την πρώτη νίκη της Πέιντερ στα Goodreads Choice Awards, μετά από αρκετές προηγούμενες υποψηφιότητες σε κατηγορίες νεανικής και ενήλικης μυθοπλασίας.

Non-fiction: Everything Is Tuberculosis: The History and Persistence of Our Deadliest Infection, Τζον Γκριν

Ο αγαπημένος συγγραφέας νεανικού κοινού Τζον Γκριν, γνωστός από το The Fault in Our Stars, λειτουργεί εδώ και ως ακούραστος υποστηρικτής της δημόσιας υγείας, κάτι που φαίνεται από την εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε για αυτό το βιβλίο. Ο Γκριν συνδυάζει προσωπικές αφηγήσεις με επιστημονικά στοιχεία, ιστορικό υλικό και καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τις ανισότητες στην υγειονομική φροντίδα.

Απομνημονέυματα: The House of My Mother: A Daughter’s Quest for Freedom, Σαρί Φράνκε

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης στην οικογένεια Φράνκι συγκλόνισαν τον κόσμο όταν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τον 2023. Το απομνημόνευμα της μεγαλύτερης κόρης, Σαρί, παρουσιάζει με ειλικρίνεια τη σκληρή πραγματικότητα που κρυβόταν πίσω από το κανάλι 8 Passengers στο YouTube, τους κινδύνους που μπορεί να γεννήσει η κουλτούρα των influencers και την απειλή που δημιουργούν προγράμματα αυτοβελτίωσης με χαρακτηριστικά ομάδων απόλυτου ελέγχου.

Ιστορικό & βιογραφία: How to Kill a Witch: The Patriarchy’s Guide to Silencing Women, Κλερ Μίτσελ, Ζόι Βεντιτότσι

Η Κλέρ Μίτσελ και η Ζόι Βεντιτότσι, δημιουργοί του εξαιρετικά ενδιαφέροντος podcast Witches of Scotland, παρουσιάζουν μια έρευνα που εξετάζει πραγματικές δίκες μαγείας και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων γυναίκες υπέστησαν συστηματική καταπίεση μέσα στην Ιστορία. Το βιβλίο αναδεικνύει πειστικές συνδέσεις ανάμεσα σε τραγικά γεγονότα του παρελθόντος και σε απειλές που υποβόσκουν σήμερα.