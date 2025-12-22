Λίγο πριν την έξοδο των εκδρομέων για τις γιορτές, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Τα μπλόκα ενισχύονται σε κομβικά σημεία της χώρας, ενώ το σαββατοκύριακο οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανέφερε πως πολλοί αγρότες είναι σε αδιέξοδο, αλλά ορισμένοι, «κάτω από την πλειοψηφία, θέλουν να κρύψουν τις βρομίτσες τους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη στιγμή που κάποιος ελέγχεται, εδώ επιβεβαιώνεται η στρατηγική της ΝΔ να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κάποιοι έβαλαν ως κεντρικό αίτημα των αγροτών τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να απαιτούν διαφάνεια», είπε.

«Τα λεφτά πήγαν στο φαγοπότι»

Το ΠαΣοΚ τονίζει πως η ΑΑΔΕ είναι υπεύθυνη να εντοπίζει τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες».

«Το χέρι στην τσέπη ήδη το έχουν βάλει οι Έλληνες φορολογούμενοι, γιατί με 160 εκατ. ευρώ επί 7 χρόνια που γίνεται το φαγοπότι, συν το 1 δις πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατανοούμε πολύ καλά ότι αυτά τα μέτρα (σ.σ.: για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών). Τα λεφτά πήγαν στο φαγοπότι, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι», είπε η Βάσια Αναστασία, μέλος Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε: «Είναι δυνατόν σε ένα δημόσιο οργανισμό, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να μη γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι είναι προκλητική η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες.

«Είναι προκλητικό τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για βρομίτσες των αγροτοσυνδικαλιστών της παράταξής τους, μίας παράταξης με πολλές βρομιές και σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ενορχηστρωμένο από το Μαξίμου. Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι αμείλικτες. Ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν κρατήσει μία στάση συγκάλυψης στο σκάνδαλο», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.