Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στις σήραγγες των Τεμπών, μετά τον πολύωρο αποκλεισμό που προκάλεσαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε περίπου στις 12 το μεσημέρι και αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν οι αγρότες άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σε έναν από τους πλέον κομβικούς οδικούς άξονες της χώρας. Αρχικά, σύμφωνα με τους αγρότες, ο αποκλεισμός αφορούσε μόνο τη διέλευση φορτηγών οχημάτων.

Παρά τις προθέσεις των διαμαρτυρόμενων, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των Ι.Χ. και των λεωφορείων. Αστυνομικές πηγές χαρακτήρισαν την απόφαση «επιβεβλημένη», επισημαίνοντας ότι η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, αλλά και πεζών επί του οδοστρώματος δημιουργούσε αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες.

Όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, η διέλευση οχημάτων υπό αυτές τις συνθήκες «ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος». Παράλληλα, υπογράμμιζαν ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στόχευαν και στην προστασία των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι κινούνταν πεζοί σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ακατάλληλους για παραμονή ανθρώπων.

Λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα, οι αγρότες της Νίκαιας άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών αποτίοντας φόρο τιμής στους 57 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο, πριν από δύο χρόνια και 10 μήνες.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, τιμώντας τα 57 θύματα.

Είναι μια κίνηση που έχουν κάνει και στο παρελθόν, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση. Άλλωστε, την περασμένη Παρασκευή διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα για να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας.

Η απόφαση των αγροτών για σήμερα ήταν ο συμβολικός αποκλεισμός των δύο ρευμάτων στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας τον δρόμο για τα φορτηγά και αφήνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τα υπόλοιπα οχήματα.