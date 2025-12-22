Τα αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον Παύλο Μαρινάκη να επιμένει στην εισαγωγή του ότι «από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για τους ελέγχους σε αγροτοσυνδικαλιστές και αν η κυβέρνηση λειτουργεί εκδικητικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «όποιες διώξεις και ελέγχους δεν κάνει η κυβέρνηση».

Όπως εξήγησε, «το μόνο που υπάρχει είναι ξεκάθαρη η εντολή για ελέγχους να γυρίσουν τα κλεμμένα ή να μη παίρνουν παραπάνω και καθόλου αυτοί που δεν πρέπει. Αυτό εφαρμόζεται. Έχουμε πει ότι μαζί με τους πολλούς αγρότες έχουν παρεισφρήσει και κάποιοι για τους οποίους το πάρτυ τελείωσαν». Ταυτόχρονα, σχολίασε αιχμηρά τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικότερα το ΠαΣοΚ, λέγοντας ότι είναι βαθύτατα προβληματική και επιζήμια.

Αναφορικά με τα αγροτικά μπλόκα και τις καθυστερήσεις στους ταξιδιώτες, είπε πως είναι «βαθύτατα προβληματικό». Όπως εξήγησε, η πολιτεία μπορεί να κάνει στοχευμένες κινητοποιήσεις. Έπειτα, αναφέρθηκε και στο σήκωμα των μπαρών στα διόδια λέγοντας «θεωρούν πράξη το σήκωμα των διοδίων, όμως δεν το πληρώνουν από τη τσέπη τους, δεν μπορούμε να πληρώσουμε όλοι». Σημείωσε δε πώς ήδη κάποιους τους έχει ταυτοποιήσει η αστυνομία και πρόκειται να γίνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο αξιώσεις.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κύριος Μαρινάκης, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, ύστερα από τον οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο Σύλλογο συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Όπως υπογράμμισε δεν υπάρχει τίποτα εκδικητικό και ο έλεγχος γίνεται ύστερα από καταγγελίες άλλου συγγενή. «Δεν υπάρχουν συγγενείς δύο ταχυτήτων», είπε. Και στη συνέχεια είπε με νόημα πως δεν γίνεται να λέμε όχι ασυλία σε άλλους και να θέλουμε να έχουμε εμείς..