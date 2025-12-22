Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Κώστας Ανεστίδης μίλησε για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως είπε σε ο έλεγχος «αφορά ότι έχω μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. 312 στρέμματα κάνω στο όνομά μου, όλα είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο, άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα γιατί δεν βγαίνουμε».

«Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα 16 αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;» είπε στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο. Είπαν στην αρχή ότι τα καταχράστηκα, μετά ότι ελέγχομαι, τρίτο διάγγελμα ότι έχουν εγκλωβίσει τους λογαριασμούς μου» παρουσιάζοντας συναλλαγές που έκανε το βράδυ της Κυριακής προκειμένου να πείσει ότι οι τραπεζικές κινήσεις γίνονται κανονικά.

«Έαν ήμουν λωποδύτης και ήμουν υπό έλεγχο, μου έχουν δώσει επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στις 17 Δεκεμβρίου, 2.447 ευρώ, για τη νόμιμη καλλιέργεια που έχω. Τις επιδοτήσεις τις έχω πάρει όλες, στις 17/12 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρωσε για άμεσες ενιαίες ενισχύσεις» συνέχισε παρουσιάζοντας τα σχετικά έγγραφα.