Σε μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης προχώρησε ο Όμιλος Alter Ego και ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, στηρίζοντας έμπρακτα το πολυσχιδές φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ μιλώντας στη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στη στενή συνεργασία της Εκκλησίας με τον ενημερωτικό τομέα του σταθμού.

Από τον ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, κ. Σταμάτης Μαλέλης, λαμβάνοντας τον λόγο, συνεχάρη την Πειραϊκή Εκκλησία για την αδιάκοπη προσφορά της στην κοινωνία μέσω και του φετινού ραδιομαραθωνίου που πραγματοποιείαι από νωρίς το πρωί.

Στη συνέχεια, με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε την απόφαση του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη και της ALTER EGO να προσφέρουν το ποσό των 50.000 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση του ραδιομαραθωνίου.

«Το MEGA είναι και θα παραμείνει συνεχώς στο πλευρό της Πειραϊκής Εκκλησίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλέλης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου για κοινωνική προσφορά.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο κ. Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για μια «αδιάπτωτη προσφορά» που δεν είναι ευκαιριακή, αλλά αποτελεί πάγια στάση ζωής.

Τέλος, ο Μητροπολίτης Πειραιώς σημείωσε πως πρόκειται για έναν «συναγερμό αγάπης», στον οποίο πρωτοστατούν ηγεσία και στελέχη του ομίλου, ευχαριστώντας θερμά, τον Πρόεδρο, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γιάννη Βρέντζο, τον κ. Σταμάτη Μαλέλη, τον κ. Κώστα Σούσουλα, καθώς και ολόκληρο το επιτελείο του τηλεοπτικού σταθμού.