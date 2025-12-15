Το Central Park καλύφθηκε από λευκό πέπλο χιονιού το πρωί της Κυριακής, με τα δέντρα, τα λιβάδια και τα μονοπάτια του να είναι παγωμένα, μετά την πρώτη μεγάλη χιονόπτωση της σεζόν στη Νέα Υόρκη.

Το χιόνι έπεφτε σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντεινόμενο σταδιακά τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν αρχίσει να εξασθενεί από τα δυτικά γύρω στα μέσα του πρωινού.

❄️❄️❄️❄️☃️☃️☃️❄️❄️❄️❄️ Central Park was transformed into a winter wonderland as the first measurable snowfall of the season hit New York City!! pic.twitter.com/tLIl4zIIQ2 — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) December 15, 2025

Τα γραφεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα έως το απόγευμα της Κυριακής.

Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού. Ετσι, όλο το Σαββατοκύριακο μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και τουρίστες ξεχύθηκαν στο διάσημο πάρκο για να το απολαύσουν.