Στις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Παππάς απάντησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Νίκος Παππάς του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε σε κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο.

Με δηλώσεις που έκανε ο ευρωβουλευτής έδωσε τη δική του εκδοχή για το συμβάν και διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί βιαιοπραγίας και «φυγάδευσής» του. Ο Νίκος Γιαννόπουλος μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε ότι στο παρελθόν οι δύο τους είχαν δημοσιογραφική διένεξη, στην οποία δεν θέλει να επεκταθεί μέχρι στιγμής.

Στη συνέχεια διέψευσε όσα ισχυρίστηκε ο Νίκος Παππάς. «Ο κος Παππάς λέει ‘τον χτύπησα, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα’. Και σε αυτό λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε. Πισώπλατα, την ώρα που αποχωρούσα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Υπήρχαν «διαβουλεύσεις» έξω από το μαγαζί, την ώρα που με μείωνε, με εκφράσεις ‘σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι’. Στη συνέχεια έδειξε διάθεση συγκατάβασης και συμβιβασμού. Όταν έφυγα μου έστειλε μηνύματα, που περιέργως έσβησε λίγο μετά. Μου έκανε έξι κλήσεις στο κινητό, απάντησα την πρώτη γιατί δεν ήξερα το νούμερο. Στα μηνύματα έλεγε πως ήθελε να απολογηθεί».

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση κατά του Νίκου Παππά.