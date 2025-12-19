Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με δημοσιογράφο έδωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Ο ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί βιαιοπραγίας και «φυγάδευσής» του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε σωματική επίθεση, καταδικάζοντας ο ίδιος την πράξη του.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία»

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα, όπως φεύγω κάθε πρωί. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

«Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτό το ζήτημα», δήλωσε στη συνέχεια. «Αν αντιδρούσα σε κάθε απειλή που δέχομαι, θα ήμουν είτε στη φυλακή είτε νεκρός».