Σοβαρούς πολιτικούς κλυδωνισμούς εχει προκαλέσει το σοβαρό επεισόδιο κατά το οποίο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Ο 35χρονος πρώην μπασκετμπολίστας, παραμένει άφαντος ενώ πληροφορίες τον θέλουν να έχει επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα από το βράδυ της Τετάρτης, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Παππάς πέρασε από τη γαλλογερμανική μεθόριο, μετερχόμενος της πόλης Κελ, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την ελληνική πρωτεύουσα, γεγονός που ερμηνεύεται από ορισμένους ως προσπάθεια αποφυγής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του ίδιου μέχρι στιγμής έγινε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης. Σε αυτήν, ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι αντέδρασε «λάθος», χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δημοσιογράφος. Υποστηρίζει ότι υπήρξε «πρόκληση» σε βάρος του και σημειώνει πως τα πραγματικά περιστατικά θα τεθούν υπόψη των Αρχών, επικαλούμενος την ύπαρξη αυτοπτών και αυτήκοων μαρτύρων.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει υποβάλει μήνυση σε βάρος του κ. Παππά, περιορίστηκε σε σύντομη δήλωση μέσω κοινωνικών δικτύων, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση και τονίζοντας ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους», αποφεύγοντας περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε τον Νίκο Παππά εκτός της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη», ενώ παράλληλα ενεργοποίησε τις διαδικασίες για τη διαγραφή του από το κόμμα, ενημερώνοντας σχετικά τον επικεφαλής της ευρωομάδας, Κώστα Αρβανίτη. Λίγο αργότερα, και η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει επίσημη διαδικασία για την οριστική απομάκρυνσή του, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει τις καταγγελίες για βία με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Το περιστατικό πυροδότησε κύμα πολιτικών αντιδράσεων. ΠαΣοΚ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταδίκασαν απερίφραστα τη βία κατά δημοσιογράφου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στη δημοκρατική ζωή και συνιστούν ευθεία προσβολή της ελευθερίας του Τύπου. Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη αντίδραση και για πολιτική ανοχή σε προηγούμενες επιθετικές συμπεριφορές του ευρωβουλευτή.

Στο ίδιο κλίμα, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες πολιτικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παρεμβάσεις υπήρξαν και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με την Έλενα Ακρίτα να σχολιάζει την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η παρούσα ηγεσία του κόμματος.

«Πάμε έξω να λογαριαστούμε»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 το βράδυ της Τετάρτης, ο Νίκος Γιαννόπουλος περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σε μπαρ στο Στρασβούργο, ενώ βρισκόταν με συναδέλφους του.

Όπως ανέφερε, ενώ περνούσε δίπλα από τον Νίκο Παππά και την παρέα του για να φύγει από το εστιατόριο, «ξαφνικά αισθάνθηκε να του βάζει κάποιος τρικλοποδιά». Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι, όταν γύρισε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, αντιλήφθηκε ότι ο ευρωβουλευτής ήταν εκείνος που τον είχε πατήσει, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ήταν τυχαίο. «Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση που ακολούθησε, σύμφωνα με τον Γιαννόπουλο, περιλάμβανε την προτροπή του να μην τον αγγίξει ξανά, με τον Παππά να απαντά «πάμε έξω να λογαριαστούμε». Όπως τόνισε ο δημοσιογράφος, σε εκείνο το σημείο δεν είχε καμία αίσθηση ότι η κατάσταση θα κλιμακωνόταν σε σωματική επίθεση.

«Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα», τόνισε.