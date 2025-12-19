Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται με αποκαλυπτικά στοιχεία για τέσσερα ανεξιχνίαστα μυστήρια.

– Εξέλιξη – σοκ σε πολύκροτη υπόθεση που ανέδειξε η εκπομπή.

Η εισαγγελική παρέμβαση και η απρόβλεπτη τροπή που φέρνει τα πάνω – κάτω.

– Ο κύκλος των ενόχων κλείνει και οι μάσκες πέφτουν στο διπλό φονικό της Φοινικούντας…

Ο ρόλος του καθενός, το σκοτεινό παρασκήνιο και οι νέες διώξεις.

– Η αυτοψία του «Τούνελ» στην ερημική περιοχή αλλά και σε ακατοίκητα σπίτια τής Κρήτης, εκεί όπου χάθηκε ο νεαρός γιατρός.

– Η εκπομπή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Βίκυς.

Τα κρίσιμα κενά, οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες και οι νέες έρευνες…