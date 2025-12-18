Το εορταστικό BHMAGAZINO έρχεται αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ και ντύνεται με τη λάμψη των γιορτών, φιλοξενώντας στο εξώφυλλό του ένα από τα πιο φωτεινά πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, το 19χρονο «χρυσό αγόρι» του Ολυμπιακού, φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το περιοδικό και μιλά με ειλικρίνεια για τη ραγδαία άνοδό του, τις προκλήσεις της επιτυχίας σε τόσο νεαρή ηλικία και τα όνειρα που δεν χωρούν πια μόνο στα ελληνικά γήπεδα. Κρατώντας στα χέρια του την μπάλα της ομάδας που τον ανέδειξε, εύχεται χρόνια πολλά καθώς ετοιμάζεται για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής του, με όλη την Ευρώπη στα πόδια του.

Στις σελίδες του εορταστικού τεύχους, η τέχνη και ο πολιτισμός έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από τη «Neue Frau» και τη «Νέα Φωτογραφία» έως το φεμινιστικό βλέμμα, η γυναικεία δημιουργικότητα στην «όγδοη τέχνη» ξεδιπλώνεται μέσα από μια σημαντική έκθεση στη Μελβούρνη.

Παράλληλα, με αφορμή την έξοδο της ταινίας «Καποδίστριας» στις ελληνικές αίθουσες ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο Αντώνης Μυριάγκος και η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη μιλούν στο BHMAGAZINO για το μεγάλο επαγγελματικό τους άλμα και τη συμμετοχή τους σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων.

Το εορταστικό κλίμα συνεχίζεται με γεύση Ιταλίας: το panettone, ένα γλυκό που γεννήθηκε από ανάγκη –ή από λάθος– πριν από πέντε αιώνες, εξελίχθηκε σε απόλυτο σύμβολο των Χριστουγέννων και σε μια βιομηχανία αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στην Ιταλία. Για όσους ονειρεύονται απόδραση, οκτώ πολυτελή θέρετρα σε εξωτικούς προορισμούς μάς καλούν να φτιάξουμε βαλίτσες ακόμη και στο παρά πέντε των γιορτών.

Την ίδια στιγμή, το βλέμμα στρέφεται στο μέλλον, με μια εις βάθος ματιά στη solar geoengineering και στο κατά πόσο μπορεί να μετριάσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και με ποιο κόστος.

Τέλος, ξεχωρίζει το πορτρέτο του Τεντ Σαράντος, του ελληνοαμερικανού επικεφαλής του Netflix, του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ψυχαγωγούμαστε, επινόησε τον περίφημο αλγόριθμο και ενορχήστρωσε το deal του αιώνα με τη Warner Bros, χωρίς ποτέ να χάσει τη ματιά του απλού τηλεθεατή.

Ένα πλούσιο, εορταστικό BHMAGAZINO, γεμάτο πρόσωπα, ιδέες και ιστορίες.

Αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.