Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει δυναμικά, με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και βαθύ σεβασμό στην εμβληματική της ιστορία.

Ένας θρυλικός χώρος, ένα αυθεντικό Music Hall, όπου άνθισε ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της αθηναϊκής διασκέδασης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και στιγμές που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες. Σήμερα, η «Μέδουσα» ανοίγει ξανά τις πόρτες της, φιλοδοξώντας να ξαναδώσει στη νυχτερινή Αθήνα τη ζεστασιά, την αγκαλιά και την ποιότητα ενός τρόπου διασκέδασης που άφησε μνήμη.

Στη «Μέδουσα» στηνόταν ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς, ευτυχίας και διονυσιακής έξαρσης από έναν λαό κουρασμένο από μια παρατεταμένη λογοκρισία και απαγόρευση που είχε επιβάλει η επτάχρονη δικτατορία. Όλη η Αθήνα έδινε ραντεβού στο στέκι της οδού Μακρή για να δει έναν Γιώργο Μαρίνο, που έλαμπε σαν ήλιος με τους θαυμαστές να ικετεύουν για ένα του χαμόγελο!

Κι αυτό ακριβώς γιόρταζαν κάθε βράδυ με τρόπο αιρετικό σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής τους! Και γι’ αυτό όλες οι παραστάσεις τους θύμιζαν το ασεβές θάρρος των παικτών της ρώσικης ρουλέτας. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πως όλα τα συμμεριζόταν και το κοινό. Ένα κοινό συνένοχο στην ευτράπελη μεγαλοσύνη αυτής της «πίστας».

Στη «Μέδουσα», ο Διονύσης Παναγιωτάκης , αναβιωτής του χώρου, απέκτησε τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες με το θέαμα, με κορυφαία στιγμή τα Shows του υπέροχου Γιώργου Μαρίνου!

Η «Μέδουσα» λοιπόν επιστρέφει από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου για να αλλάξει τις νύχτες του χειμώνα!

Επιθυμία και φιλοδοξία μας είναι μέσα από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε, οι παλαιότεροι να θυμηθούν την Αθήνα του τότε και οι νεότεροι να νιώσουν τη ζεστασιά και το κέφι της διασκέδασης εκείνης της εποχής.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και παρουσιάζει το Cabaret Show “Μέδουσες”, με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Κουρτίδου, Κάτια Σαμαντζή, Νίνα Νάη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα – Στίχοι – Μουσική Επιμέλεια: Μίνως Θεοχάρης

Σκηνογραφία: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Art & Σκηνοθεσία ζωντανής κινηματογράφησης: Παντελής Μάκκας

Ενδυματολογία: Γιώργος Σεγρεδάκης

Lighting Design: Γιώργος Τέλλος

Ενορχήστρωση / Κιθάρα: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Χορογραφία: Ναταλία Μιχαήλ

Φωνητική Διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Χορευτές:

Φαίδρα Νταϊόγλου, Ελευθερία Πατέλη, Ελένη-Χριστίνα Παπαδοπούλου,

Leticia Eugenia Lage Scarsini, Αικατερίνη Καραγιαννίδη, Βιργινία Μορομάλου

Μπάσο: Δημήτρης Μουταφής

Τύμπανα: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Κλαρινέτο / Σαξόφωνο: Χρήστος Παπαδόπουλος

Πλήκτρα: Θανάσης Μαντζάρης

Τεχνικός Play Out / Set Up Screens: Νάνση Κουρουνού

Συμβουλή: «Τη Μέδουσα , μην την κοιτάξεις ποτέ κατάματα».