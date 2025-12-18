Ο δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής και βραβευμένος με Πούλιτζερ Πίτερ Αρνέτ, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αρνέτ κέρδισε το βραβείο διεθνούς δημοσιογραφίας το 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ από το Associated Press (AP). Ωστόσο, ήταν επίσης γνωστός για τη δουλειά του στο CNN.

Η καριέρα του διήρκεσε δεκαετίες και κάλυψε αρκετές συγκρούσεις σε χώρες όπως το Ιράκ, το Βιετνάμ και το Ελ Σαλβαδόρ.

Γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, και πέθανε την Τετάρτη, με την οικογένεια και τους φίλους του κοντά του στην Καλιφόρνια, όπως δήλωσε ο γιος του στους δημοσιογράφους. O δημοσιογράφος βρισκόταν σε οίκο ευγηρίας, καθώς έπασχε από καρκίνο του προστάτη.

Σύμφωνα με το BBC, o Αρνέτ εργάστηκε αρχικά για το AP ως ανταποκριτής στο Βιετνάμ, από το 1962 μέχρι το τέλος του πολέμου το 1975, συνοδεύοντας συχνά τις στρατιωτικές δυνάμεις στις αποστολές τους.

«Έπεσε στο έδαφος, στα πόδια μου»

Σε μια ομιλία το 2013, θυμήθηκε τη στιγμή που είδε έναν στρατιώτη να πυροβολείται στο Βιετνάμ, καθώς σταμάτησε για να διαβάσει έναν χάρτη.

«Καθώς ο συνταγματάρχης τον κοίταζε, άκουσα τέσσερις δυνατούς πυροβολισμούς, καθώς οι σφαίρες διαπέρασαν τον χάρτη και τον χτύπησαν στο στήθος, λίγα εκατοστά από το πρόσωπό μου», είχε περιγράψει ο Αρνέτ, «έπεσε στο έδαφος, στα πόδια μου».

Ήταν ένας από τους λίγους δημοσιογράφους που παρέμειναν στη Βαγδάτη, σύμφωνα με το AP, με μία από τις πρώτες του εκπομπές από την πόλη να διακόπτεται από τους ήχους των πυραύλων και των σειρήνων αεροπορικών επιδρομών.

«Υπήρξε μια έκρηξη ακριβώς δίπλα μου, ίσως την ακούσατε», ανέφερε κάποτε ζωντανά στον αέρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ιράκ, πήρε συνέντευξη από τον τότε πρόεδρο Σαντάμ Χουσεΐν. Γράφοντας για την εμπειρία του στην εφημερίδα Roanoke Times, ο Αρνέτ είπε ότι είχε αποφασίσει να είναι «όσο σκληρός στις ερωτήσεις μου όσο το επέτρεπε η κατάσταση».

Συνέχισε: «Δεν με τρόμαζε η προοπτική να συναντήσω τον άνθρωπο που πολλοί αποκαλούσαν «Το Χασάπη της Βαγδάτης». Σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να μου κάνει χειρότερα από ό,τι απειλούσε να μου κάνει η συνεχής βομβιστική επίθεση στη Βαγδάτη».

Το 1997, ο Αρνέτ έγινε ο πρώτος δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε μια μυστική κρυψώνα στο Αφγανιστάν, λίγα χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του, ο Μπιν Λάντεν είπε στον Αρνέτ: «Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε στα μέσα ενημέρωσης, αν ο Θεός το θελήσει».

Ο Αρνέτ εργάστηκε αργότερα για το NBC και απολύθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό μετά από μια συνέντευξη στην ιρακινή κρατική τηλεόραση, στην οποία κρίθηκε ότι επέκρινε τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες αργότερα προσλήφθηκε από την εφημερίδα Daily Mirror και δήλωσε ότι ήταν «σε κατάσταση σοκ» από την απόλυσή του.

«Αναφέρω την αλήθεια για το τι συμβαίνει εδώ στη Βαγδάτη και δεν θα ζητήσω συγγνώμη για αυτό», έγραψε στην βρετανική εφημερίδα.

Γεννημένος το 1934 στο Riverton της Νέας Ζηλανδίας, ο Αρνέτ αργότερα απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και ζούσε στη νότια Καλιφόρνια από το 2014.

Η Edith Lederer, πρώην συνάδελφός του που εξακολουθεί να εργάζεται στο AP, δήλωσε στο πρακτορείο: «Ο Πίτερ Αρνέτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πολεμικούς ανταποκριτές της γενιάς του – ατρόμητος, θαρραλέος και εξαιρετικός συγγραφέας και αφηγητής. Τα ρεπορτάζ του στον τύπο και στην τηλεόραση θα παραμείνουν κληρονομιά για τους επίδοξους δημοσιογράφους και ιστορικούς των επόμενων γενεών».