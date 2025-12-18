Στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος, παρά την ήττα του με 80-75 από την Ελιτζούρ Ράμλα στο ΣΕΦ, για τις «32» της διοργάνωσης, υπερασπίστηκε τη διαφορά των επτά πόντων από τον πρώτο αγώνα και έδωσε συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία του.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 15 πόντους (47-62), ωστόσο αντέδρασε στο τέταρτο δεκάλεπτο και διατήρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει στο πρώτο ματς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το μεγάλο buzzer beater της Νόζια Γούλφολκ, με την Αμερικανίδα να ολοκληρώνει τον αγώνα με 23 πόντους, οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στην επόμενη φάση. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Κριβάτσεβιτς με 13 πόντους.

Για την Ελιτζούρ Ράμλα ξεχώρισαν οι Γκιράντες με 17 πόντους και Χέρμπερτ-Χάριγκαν με 14, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί ο αποκλεισμός της ισραηλινής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 34-42, 55-66, 75-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσέτκοβιτς, Στασίεβ, Όπρτσκαλ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπτσοβα 12 (2), Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 23 (1), Καρλάφτη 8, Κριβάτσεβιτς 13, Δίελα, Χριστινάκη 7 (1), Κολλάτου, Τζόνσον 8, Ραμπέρ 2.

ΕΛΙΤΖΟΥΡ (Νάθαν): Νέλσον 9, Ρότμπεργκ 12 (2), Γκριν 14, Γκαρζόν 6 (2), Ρεχάβε, Μπαρ Γκαλ, Μποσγανά 8 (1), Χέρμπερτ-Χάριγκαν 14 (2), Γκιράντες 17 (1).