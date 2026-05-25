Mια νύχτα δόξας, συγκίνησης και ερυθρόλευκου πάθους έζησε χθες ο Πειραιάς, γιορτάζοντας την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό!

Η πόλη μετατράπηκε σε μια ατέλειωτη ερυθρόλευκη γιορτή με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν κάθε δρόμο, κάθε πλατεία και κάθε γωνιά του κέντρου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία.

Μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση και τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε θριαμβεύτρια στον Πειραιά, κρατώντας ψηλά το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υποδέχθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο τη διοίκηση, τον προπονητή, τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, μέσα σε αποθέωση με περισσότερους από 85.000 φιλάθλους να δημιουργούν μια μοναδική ερυθρόλευκη ατμόσφαιρα.

Ο κ. Μώραλης δίνοντας το έναυσμα για να ξεκινήσει η φιέστα, απευθυνόμενος στους χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μου και χαρά μου, ως Δήμαρχος του Πειραιά και ένας από εσάς, να υποδέχομαι σήμερα εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο, την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας».

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε εκκωφαντικά συνθήματα και χειροκροτήματα και με φόντο το φωταγωγημένο στα χρώματα του Ολυμπιακού Δημοτικό Θέατρο, σήκωσαν την κούπα μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και αποθέωσης.

Την ίδια στιγμή, ο πειραϊκός ουρανός φωτίστηκε από βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, ενώ και ο Πύργος του Πειραιά είχε ντυθεί στα κόκκινα με πρωτοβουλία της Piraeus Tower A.E., συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό θριάμβου και υπερηφάνειας.

Η διοίκηση, ο προπονητής και ο αρχηγός της ομάδας ευχαρίστησαν τον κόσμο για την αδιάκοπη στήριξή του σε όλη τη διάρκεια της πορείας προς την κορυφή, αφιερώνοντας το τρόπαιο στους φιλάθλους που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε κάθε στιγμή.

Ο Πειραιάς έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ένδοξη αθλητική του ιστορία, ζώντας μια βραδιά που απέδειξε πως ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά το σύμβολο μιας πόλης που ξέρει να ονειρεύεται, να παλεύει και να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Μία από τις πιο λαμπρές, συγκλονιστικές και ιστορικές στιγμές του έζησε χθες ο Πειραιάς. Η κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό αποτελεί έναν μεγάλο θρίαμβο, μια τεράστια αθλητική επιτυχία και μια στιγμή υπερηφάνειας για ολόκληρη την πόλη μας και για την Ελλάδα συνολικά.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους προέδρους του Ολυμπιακού, στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, στο τεχνικό επιτελείο, στους παίκτες και σε όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια, πάθος και πίστη για να οδηγήσουν αυτή την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον συγκλονιστικό κόσμο του Ολυμπιακού, που αποτέλεσε τη δύναμη, την ψυχή και τον παλμό αυτής της τεράστιας επιτυχίας.

Ο Ολυμπιακός απέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι είναι ένας σύλλογος γεννημένος για τις μεγάλες στιγμές, με τεράστια ιστορία, χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή. Η υποδοχή στο Δημοτικό Θέατρο ήταν η επιβράβευση μιας διαδρομής γεμάτης αγώνα, θυσίες, πίστη και υπέρβαση.

Ο Πειραιάς ήταν, είναι και θα παραμείνει δίπλα στον Ολυμπιακό σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε πρόκληση και σε κάθε νέα κορυφή. Η σχέση της πόλης με την ομάδα είναι άρρηκτη, βαθιά και διαχρονική και βραδιές σαν τη χθεσινή τη δυναμώνουν ακόμη περισσότερο.

Εύχομαι ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες ιστορίας και να μας χαρίζει τέτοιες μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας και δόξας. Συγχαρητήρια στον μεγάλο Πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό!».

Στην φιέστα παρευρέθηκαν επίσης, από τον Δήμο Πειραιά οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καψοκόλης, Παναγιώτης Ρέππας, Δημήτρης Βλαχάκος, Αντώνης Μοραντζής, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης, Χάρις Ζηλάκου, Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.