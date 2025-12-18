Το τελευταίο, επικό κεφάλαιο του Avatar, με τίτλο Φωτιά και Στάχτη, προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες και οι δύο δημοσιογράφοι επιστρέφουν στους μεγάλους σταθμούς της καριέρας του Αμερικανού σκηνοθέτη, Τζέιμς Κάμερον, μέσα από μία πλήρη αναδρομή στο Podcast Σινεμά στη Σέντρα.

Στο σημερινό επεισόδιο: Κάποιοι σκηνοθέτες, ότι και να κάνουν, γίνονται θέμα από μόνοι τους και ανάμεσά τους ανήκει ο Τζέιμς Κάμερον, ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές του αμερικανικού κινηματογράφου των τελευταίων 40 χρόνων. Λίγα χρόνια μετά την δεύτερη ταινία Avatar: The way of water, ο Καναδός δημιουργός επιστρέφει με μια τρίτη ταινία από την κινηματογραφική «σειρά» που το 2009, με το πρώτο Avatar έμελλε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κινηματογράφο. Σε αυτόν τον σκηνοθέτη είναι αφιερωμένο το σημερινό Podcast των Αντώνη Καρπετόπουλου και Γιάννη Ζουμπουλάκη καλύπτοντας όλη την καριέρα του Κάμερον – από τα «Πιράνχα 2» και τον «Εξολοθρευτή», μέχρι το «Αλιεν 2» και τα «Αληθινά ψέματα».