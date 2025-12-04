Μια αναδρομή στο έργο του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη κάνουν στο σημερινό Podcast του «Σινεμά στη Σέντρα» οι δημοσιογράφοι Αντώνης Καρπετόπουλος και Γιάννης Ζουμπουλάκης. Αφορμή, η τελευταία ταινία του Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα», η οποία άνοιξε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και σημειώνει θαυμάσια πορεία στις αίθουσες, έχοντας κόψει περισσότερα από 35 χιλιάδες εισιτήρια σε περίπου πέντε ημέρες.

Στο σημερινό επεισόδιο: Οι δύο δημοσιογράφοι θυμούνται χαρακτηριστικές στιγμές που έχουν ζήσει παρακολουθώντας όλες τις ταινίες ενός σκηνοθέτη του οποίου το έργο χαρακτηρίζεται από μια ακραία λεκτική βία – ποτέ όμως χωρίς λόγο. Η καριέρα του Οικονομίδη στην μεγάλου μήκους μυθοπλασία αρχίζει το 2003 με το «Σπιρτόκουτο» και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τις ταινίες «Η ψυχή στο στόμα», «Μαχαιροβγάλτης», «Το μικρό ψάρι» και «Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς». Και η «Σπασμένη φλέβα» ανήκει στις μεγάλες του στιγμές αποτυπώνοντας στη μεγάλη οθόνη ένα πρόσωπο της Ελλάδας που ενώ όλοι ξέρουμε, όλοι θα προτιμούσαμε να μην ξέρουμε. Να είστε εκεί.