Η ώρα της κρίσης για τον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, επιτέλους ήρθε. Μένοντας πιστοί στην ιδέα της κριτικής (όπως και της αυτοκριτικής), οι δύο δημοσιογράφοι αφιερώνουν το σημερινό Podcastτου Σινεμά στη Σέντρα στην κριτική που ασκείται στους ίδιους από το κοινό τους.

Στο σημερινό επεισόδιο: Οι ακροατές του «Σινεμά στη Σέντρα» δεν τους «χαϊδεύουν» λέγοντας «πόσο καλοί είστε», «πόσο υπέροχα τα λέτε» (αν και κάποιοι το λένε και αυτό). Αντιθέτως, πολύς κόσμος είναι ιδιαιτέρως αυστηρός απέναντί τους, κάνοντας λόγο ακόμη και για… σεξιστικές τάσεις!

Ένα ακόμη επεισοδιακό podcast που σίγουρα θα φτιάξει κλίμα για το επόμενο: την ερχόμενη εβδομάδα, ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης θα είναι ο καλεσμένος στο «Σινεμά στη Σέντρα» και θα μιλήσει για όλη του την καριέρα, με άξονα την τελευταία ταινία του, «Σπασμένη φλέβα». Να είστε εκεί