Παρουσίαση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών» και πως «κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος τόνισε: «Η δέσμευση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει».

Ακολούθως το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, που παρουσίασε πώς στήθηκε η επιχείρηση. «Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία “Ίππαλος”, που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά.

Ένα χρόνο ήταν στα χνάρια του η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές, συντονίζοντας τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγώντας τη μεταφορά και παράδοση του φορτίου του στους παραλήπτες. Ακόμη, είχε τον πλήρη έλεγχο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η κα Δημογλίδου αναφέρθηκε και σε έναν 71χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγικού μέλους ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Ο ρόλος του ήταν να έχει επαφές με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Επίσης, ειδική αναφορά έκανε σε άλλους δύο ημεδαπούς, 38 και 43 ετών αντίστοιχα οι οποίοι, όπως σημείωσε, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» δημιουργώντας εταιρείες που αναλάμβαναν τη διάθεση και την προετοιμασία των σκαφών.

Η υπόθεση εξελίχθηκε από τον Οκτώβριου του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και διασύνδεση και συνεργασία με ξένες αρχές.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές, με σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό ωκεανό και προορισμοί εντός της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Επιπλέον, ένας 42χρονος και ένας 61χρονος λειτουργούσαν ομοίως ως αχυράνθρωποι ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούσε άτομα με γνώσεις της ναυτικής τέχνης (καπετάνιους, ναύτες κατόχους διπλώματος πηδαλιούχου) ως πλήρωμα στα σκάφη του. Αυτοί έκαναν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών.