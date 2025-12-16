ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Εδώ και πολύ καιρό ο κόσμος έχει πάψει να ασχολείται με τις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχασαν το ενδιαφέρον τους. Ειδικά δε για τα κυβερνητικά στελέχη φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα τους, παρά τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, όσο σοβαρά κι αν είναι. Σας είχα ενημερώσει για όσα συνέβησαν στις κομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, εν όψει του συνεδρίου της που μάλλον θα διεξαχθεί την άνοιξη. Και λέω μάλλον, γιατί ήδη έχει αναβληθεί δυο φορές. Εκεί, τις εσωκομματικές διαδικασίες, αναμφίβολα ανάμεσα στους νικητές ήταν η διαβόητη «ιδιωτική – και ιδιωτικώς χρηματοδοτούμενη – ενημερωτική ομάδα» και κατ’ επέκταση και οι γνωστοί νεοδημοκράτες πολιτικοί που έχουν στενές σχέσεις με αυτήν. Ένας από τους πιο γνωστούς είναι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος θυμίζω είχε παραβρεθεί στα «γενέθλια» της ομάδας και είπε ότι η ομάδα αυτή «πρέπει ως λογική να επεκταθεί σε κάθε μας δραστηριότητα. Δηλαδή με θάρρος, επώνυμα, χωρίς φόβο να δίνουμε μάχες για την ιδεολογία μας, για το κόμμα μας, για τα πιστεύω μας, για όσα αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια». Θα μου πείτε ότι είναι μάλλον άκομψο ένας πολιτικός ο οποίος είναι εν ενεργεία κυβερνητικός εκπρόσωπος να ταυτίζεται τόσο έντονα με μια συγκεκριμένη «ομάδα ενημέρωσης», ιδίως όταν αυτή η ομάδα δεν κρύβει ότι μπορεί μεν να παριστάνει την ανεξάρτητη αλλά οι ιδιοκτήτες της κατεβαίνουν δόξη και τιμή σε εσωκομματικές εκλογές, και να λέει ανοιχτά ότι η «λογική» ενός προπαγανδιστικού μηχανισμού πρέπει να «επεκταθεί». Αλλά οι πολιτικοί έχουν βρει το «κόλπο» για να ξεπερνούν τέτοια ζητήματα. Αλλάζουν «καπέλο». Έτσι και το Σαββατοκύριακο ο Παύλος Μαρινάκης έβγαλε το καπέλο του κυβερνητικού εκπροσώπου και φόρεσε το καπέλο του κομματικού στελέχους. Η αλήθεια είναι ότι το έκανε στη σύνοδο των νεοεκλεγέντων προέδρων των τοπικών οργανώσεων του κόμματος, κάτι που δεν έθετε θέματα «ασυμβιβάστου», όπως το να εναγκαλίζεται σφιχτά με «ενημερωτικούς» μηχανισμούς ο υπεύθυνος της κυβέρνησης για την ενημέρωση. Εδώ είχαμε μια κομματική διαδικασία και ο υφυπουργός ήταν εξέχων στέλεχος του κομματικού μηχανισμού, άλλωστε από κομματικές θέσεις έφτασε στη κυβέρνηση προτού εκλεγεί απευθείας από τον λαό. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Όμως οι δεσμοί με τους μηχανισμούς «ενημέρωσης» πάντα αποδίδουν και αυτό φάνηκε στην κομματική σύναξη. Η παρουσία του προβλήθηκε εντονότατα και μάλιστα πολλές ιστοσελίδες, από όλα τα καλά λόγια που μπορεί κάποιος να πει για τον νέο πολιτικό, συνέπεσε να επιλέξουν να τονίσουν το πόσο αγαπητός και πετυχημένος Γενικός Γραμματέας του κόμματος υπήρξε. Μαθαίνω, όμως, ότι αυτή η θερμή υποδοχή στην συγκέντρωση και η υπερπροβολή της ενόχλησε αρκετούς, για τον λόγο που μπορείτε να φανταστείτε. Ο Μαρινάκης ετοιμάζεται να ζητήσει για πρώτη φορά την ψήφο του εκλογικού σώματος στις επόμενες εκλογές και βέβαια στους ανθυποψήφιούς του στην ίδια εκλογική περιφέρεια δεν άρεσε η μεγάλη στήριξη των «ιδιωτικών» μηχανισμών σε ένα υποψήφιο, με το εύλογο επιχείρημα ότι δεν γίνεται όλο το κόμμα να στηρίζει τους «ιδιωτικούς μηχανισμούς» αλλά αυτοί να μην στηρίζουν όλο το κόμμα.

***

Μελομακάρονα στο Μαξίμου

Μπορεί το τραπέζι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ να μην έγινε στην ταβέρνα του Καραβίτη στο Παγκράτι, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να αφήσει την ευκαιρία χαμένη. Μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας προ ολίγων ημερών στη Βουλή, η οποία έγινε χωρίς… πιστολιές από τους γνωστούς-άγνωστους βουλευτές, το Μέγαρο Μαξίμου θα στείλει προσκλητήριο στα γαλάζια στελέχη για συνάντηση την Τετάρτη, για τις καθιερωμένες ευχές, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πέρσι, την παράσταση είχαν κλέψει οι φωτό με τον Πίνατ των γυναικών βουλευτών στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, και βέβαια τα ενσταντανέ μπροστά από το στολισμένο δέντρο.

***

Αισιοδοξία για τα μπλόκα

«Βήμα-βήμα θα πάμε τώρα» έλεγε πηγή κοντά στον Πρωθυπουργό, για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν. «Βάλαμε το πλαίσιο, καλέσαμε πολλές φορές σε διάλογο, τώρα το ζάρι είναι στα χέρια των αγροτών. Αν δεν το ρίξουν, θα χάσουν το δίκιο τους» μου έλεγε τακτικός συνομιλητής του Πρωθυπουργού αναχωρώντας για τις Βρυξέλλες. Πάντως, αυτό που κατάλαβα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει αισιοδοξία ότι θα σταματήσουν τα μπλόκα ενόψει των γιορτών και αναμένεται σήμερα η εκ νέου τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κλείνοντας τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Μάλιστα μου λένε ότι θα πει κάτι ενδιαφέρον σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών.

***

Υποτονική η μάχη του προϋπολογισμού

Υποτονικά, παρά τα μικρό καυγαδάκια, κινείται η φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού που σήμερα Τρίτη κορυφώνεται με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία. Πάντως, στα έδρανα υπήρχαν ελάχιστες παρουσίες, ακόμα και σε αυτά της αντιπολίτευσης. Παρότι τα περισσότερα κόμματα λειτούργησαν με βάρδιες, σταθερά στο πόστο τους ήταν τα συνηθισμένα πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Μάντζος του ΠαΣοΚ και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος ανέβασε στροφές το Σαββατοκύριακο και αντιπαρατέθηκε δυναμικά με τους παρόντες υπουργούς.

***

Το παρουσιολόγιο της Βουλής

Παρά το υποτονικό κλίμα, εκτός από τους υπουργούς, τον λόγο έλαβε μεγάλος αριθμός βουλευτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη λίστα των ομιλητών είχαν εγγραφεί περισσότεροι από 190 βουλευτές. Πάντως, την ώρα που ανέβαινε στο βήμα της Ολομέλειας η ανεξάρτητη βουλευτής, Αρετή Παπαϊωάννου, η οποία είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν εκεί και την περίμενε στη γωνία. «Η κλέφτρα της έδρας», φώναξε. Ατάραχη η Παπαϊωάννου ξεκίνησε να εκφωνεί την ομιλία της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αποχωρεί λέγοντας μεταξύ άλλων «που θέλει να τσεπώνει την αποζημίωση». Ουδέν σχόλιο από την ανεξάρτητη βουλευτή που συνέχισε να αδιαφορεί και να απευθύνει στο Σώμα την ομιλία της για τον κρατικό προϋπολογισμό.

***

Στην Ευελπίδων η Κωνσταντοπούλου με την Συρεγγέλα

Στα δικαστήρια θα καταλήξει τελικά η «κόντρα» της Μαρίας Συρεγγέλα και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την αγωγή της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Θα κατατεθεί, όπως μαθαίνω, αύριο, το αργότερο μεθαύριο, και θα ζητεί την επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης για τις αναφορές της Κωνσταντοπούλου ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου επισκεπτόταν το γραφείο της Συρεγγέλα. Τα χρήματα, εάν επιδικαστούν, θα δοθούν σε οργανώσεις για κακοποιημένες γυναίκες. Και η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έμεινε όμως με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς μήνυσε τόσο την Μ. Συρεγγέλα όσο και τον Ανδρέα Νικολακόπουλο γιατί δεν την προστάτευσαν από τις απειλές του «Φραπέ».

***

Κίνημα χωρίς… κίνηση

Δεν έπεσα από τα σύννεφα διαβάζοντας πως ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει πλέον δεύτερες σκέψεις για το Κίνημα Δημοκρατίας. Ουκ ολίγοι, ακόμη και στενοί συνεργάτες του, ήταν εκείνοι που είχαν αρχίσει να αφήνουν πίσω τους ένα εγχείρημα που έγινε προσπάθεια να στηθεί πάνω στα γκρεμισμένα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μ’ εντελώς αμφίβολο προσανατολισμό. Ωστόσο, η πρόσκληση σε έκτακτο συνέδριο από τον ομογενή πολιτικό, αιφνιδίασε. Ούτε Χριστούγεννα δεν προλάβουν να κάνουν καλά καλά όσοι δεν τον εγκατέλειψαν τελευταία, καθώς είναι υποχρεωμένοι πια να δουλεύουν πυρετωδώς για το συνέδριο της αυτοδιάλυσης (;). Θα πρέπει αλήθεια να είναι ρεκόρ στα χρονικά κόμμα του οποίου του ιδρυτικό συνέδριο έλαβε χώρα τον Μάιο του ενός χρόνου να φτάνει στο χείλος του γκρεμού πριν από τον Γενάρη του επόμενου.

***

Quo vandis?

Μπροστά σε αυτό το πολύ πιθανό σενάριο αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη του Κι.Δη θα κληθούν να αποφασίσουν για το τι μέλλει γενέσθαι. Διότι αρκετά εξ αυτών είχαν ποντάρει την «επιβίωσή» τους πάνω στις (φρούδες) ελπίδες του Κασσελάκη να παίξει σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν από το προσκήνιο, προσφέροντας αλλού τις υπηρεσίες – και μαζί τις ψήφους τους. Όσοι είχαν προβλέψει τις εξελίξεις, κούνησαν γρήγορα μαντήλι. Οι υπόλοιποι τώρα τρέχουν…

***

H Άννα και οι συναινέσεις

Πολλά λέγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες για την στάση του ΠαΣοΚ κυρίως με αφορμή τα αγροτικά μπλόκα και την στήριξη των αγώνων των αγροτών. Και δεν ήταν μόνο η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα, πολλοί ξαφνιάστηκαν που πήγε και η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία όμως εξήγησε ότι όποιος θεωρείται εκσυγχρονιστής δεν μπορεί να πει όχι στα αιτήματα των αγροτών και στις κινητοποιήσεις τους. Το ΠαΣοΚ που κάνει σκληρή, αλλά θεσμική αντιπολίτευση, κατηγορείται από τη ΝΔ ότι λέει όχι σε όλα.

Και όμως η αλήθεια είναι διαφορετική, ό,τι θεωρεί πως κινείται σε σωστή κατεύθυνση το στηρίζει. Αυτό θα πράξει, όπως είπε η Άννα Διαμαντοπούλου, την επόμενη εβδομάδα που θα συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εθνική ψηφιακή αρχιτεκτονική και τον κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης, τον ΦΑΡΟΣ. Στην ομιλία της στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΠΕ, διευκρίνισε ότι το ΠαΣοΚ στηρίζει την καινοτομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά διαφωνεί με τον τρόπο ελέγχου του κόμβου ΦΑΡΟΣ και αυτό διότι η υπαγωγή του στην ΕΕΣΥΠ και η απουσία Εθνικής Αρχής ΤΝ υπονομεύουν τη δημοκρατική λογοδοσία και το δημόσιο συμφέρον.

***

Μια οικία στο Κισινάου και ο Τασούλας

Η «οικία Κάτσικα» που βρίσκεται στο Κισινάου της Μολδαβίας ήταν ένα από τα πολλά θέματα που συζήτησε ο Κωνσταντίνος Τασούλας με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, επειδή πέραν της ιστορίας της διατηρείται σε αυτή και ένα ενδιαφέρον αρχείο της Φιλικής Εταιρείας. Ο Μιχάλης Κάτσικας ήταν ηπειρώτικης καταγωγής αξιωματικός του Ρωσικού Στρατού και έχτισε το σπίτι αυτό το 1816. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αδέλφια του εγκαταστάθηκαν στο Κισινάου και είχαν έδρα το σπίτι αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της Επανάστασης του ’21. Ο Υψηλάντης προτίμησε το Κισινάου γιατί βρισκόταν κοντά σε φίλους του Ρώσους αξιωματικούς με τους οποίους είχε πολεμήσει στους Ναπολεόντειους Πολέμους του 1812. Σ

ε αυτό το σπίτι πραγματοποιούνταν οι μυήσεις των νέων μελών της Φιλικής Εταιρείας και έγινε το στρατηγείο της Φιλικής Εταιρίας που το επισκέφτηκαν ο Μαρασλής, ο Κατακάζης, πολιτικός κυβερνήτης του Κισινάου και γαμπρός του Υψηλάντη, οι πρίγκιπες Κατακουζηνοί, ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Μιχάλης Σούτσος, ο μεγάλος ποιητής και φιλέλληνας Αλέξανδρος Πούσκιν που εμπνεύστηκε από την ελληνική επανάσταση. Εκεί μυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία τα μέλη του Ιερού Λόχου, εκεί πραγματοποιούνταν οι συσκέψεις και κατέφθαναν μέλη της υψηλής κοινωνίας της Νότιας Ρωσίας. Το κτίριο αυτό θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πολιτιστικής συνεργασίας που προωθεί η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αυτονόητο λοιπόν τον ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας.