Η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στα αγροτικά μπλόκα ολοκληρώθηκε, και στο ΠαΣοΚ υπάρχει ικανοποίηση για την ωριμότητα που έδειξε η Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό το θέμα. Ο τρόπος διαχείρισης όμως του αγροτικού ζητήματος είναι αρκετά σημαντικός και για έναν ακόμη λόγο, καθώς έδειξε πως αν το ΠαΣοΚ δουλέψει σωστά, τότε ο πρόεδρος και οι βουλευτές μπορούν «να γειωθούν με την κοινωνία», όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη. Το αγροτικό αποτελεί παράλληλα και πιλότο για τα υπόλοιπα μεγάλα θέματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα.

Πώς όμως έφτασε το ΠαΣοΚ στα μπλόκα, δίπλα από τους αγρότες, να συζητά μαζί τους;

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε στο γραφείο αγροτοσυνδικαλιστές και συνομίλησε για αρκετή ώρα, για όλα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Πριν αποχωρήσουν, τους υποσχέθηκε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναδειχθεί το ζήτημα. Τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, σε μία συμβολική κίνηση και τηρώντας την υπόσχεση του στους αγρότες, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, την πρώτη του έτους, που αφορούσε το αγροτικό ζήτημα. Ενώ, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ανέπτυξε όλα εκείνα τα θέματα που είχε συζητήσει με τους αγρότες.

Η κίνηση αυτή αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, υποδέχτηκαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στα μπλόκα. Συγκεκριμένα, στο μπλόκο της Καρδίτσας, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είχε πολύωρη συζήτηση με τον αγροτοσυνδικαλίστη του ΚΚΕ Κώστα Τζέλλα, δημιουργώντας μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

Η εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη

Στη συνέχεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε εντολή στον υπεύθυνο του ΚΤΕ, Μανώλη Χνάρη, καθώς και στον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Θανάση Πετρόπουλο, να παρακολουθούν το θέμα και να αναδεικνύουν, με τεκμηριωμένο λόγο, όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Παράλληλα, σε όλες τις περιφερειακές συνδιασκέψεις, που έγιναν, αναπτύχθηκαν θεματικές για τον αγροτικό τομέα και το πώς επηρεάστηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ευλογιά, ακόμη και από τις φυσικές καταστροφές, όπως του Ιανού και του Ντάνιελ. Αυτές οι θεματικές βοήθησαν στη διαμόρφωση προτάσεων, που μπήκαν στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Με αφορμή, τόσο τις περιφερειακές συνδιασκέψεις, όσο όμως και την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ, κλιμάκια του ΠαΣοΚ σάρωσαν τις αγροτικές περιοχές. Βουλευτές και στελέχη μίλησαν με συνδικαλιστές, με αγρότες, μπήκαν στα καφενεία και στους εργασιακούς χώρους και ήρθαν σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους του μόχθου, προκειμένου να επικοινωνήσουν τις θέσεις τους.

Ξεχωριστή σημασία είχε για το ΠαΣοΚ και ο πανεθνικός διάλογος που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, πριν από πέντε εβδομάδες. Τότε, ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη σε όλη τη Θεσσαλία και ήρθε ξανά σε επαφή με τους αγρότες, τους οποίους άκουσε για ακόμη μία φορά.

Η διαχείριση επίσης, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η παρουσία της Μιλένας Αποστολάκη, της Ευαγγελίας Λιακούλη, του Γιώργου Μουλκιώτη και του Ανδρέα Πουλά στην εξεταστική, μείωσε κι άλλο την απόσταση με τους αγρότες. Η παρουσία δε της Άννας Διαμντοπούλου που πήγε μόνη της, χωρίς κάμερες, στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς και των Στέφανου Παραστατίδη, Πάρι Κουκουλόπουλου, Μανώλη Χνάρη και Θανάση Γλαβίνα που επισκέφθηκαν τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, προλείαναν το έδαφος για τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ.

Ο Ανδρουλάκης στα μπλόκα

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα, στο πεδίο που είναι παραταγμένα τα τρακτέρ, ήρθε ως απότοκο μίας διαδικασίας διαρκούς επαφής, τριβής και διαλόγου με τους ανθρώπους της παραγωγής. Οι αγρότες εξέφρασαν στον πρόεδρο του ΠαΣΟκ για ακόμη μία φορά, τα άμεσα προβλήματα των απλήρωτων ενισχύσεων, του υψηλού κόστους παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων τους σε πολύ χαμηλές τιμές, που όμως πωλούνται πανάκριβα στους καταναλωτές,

«Το να βγαίνουμε κάθε χρόνο στον δρόμο και να διεκδικούμε τα αυτονόητα, δε μας βγάζει πουθενά. Τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο, τα χωριά μας ερημώνουν», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως αποτελεί εθνική προτεραιότητα να μην ερημώσει η ύπαιθρος και να χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. «Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Θα έπρεπε να μπορείτε να παράγετε και να καταναλώνετε τη δική σας ενέργεια και όχι να είστε πελάτες ισχυρών συμφερόντων, που έχουν κάνει πάρτι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών. Θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι να έχει γίνει ένα ριφιφί των βασικών ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, από επιτήδειους της Νέας Δημοκρατίας και να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της», σχολίασε, κάνοντας λόγο για αδιέξοδο των παραγωγών ως «αποτέλεσμα της διαφθοράς, της ανικανότητας και της ατιμωρησίας της σημερινής κυβέρνησης».

Όλο το ΠαΣοΚ δίπλα στους αγρότες

Ο Μανώλης Χνάρης, που συνόδευσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, μαζί με την Ευαγγελία Λιακούλη και άλλα στελέχη, στα αγροτικά μπλόκα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, τόνισε μετά την επίσκεψη του, πως «ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε οριακό σημείο, λόγω της έλλειψης στρατηγικού σχεδίου και της ανικανότητας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «επί της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 28,5%, το ζωικό κεφάλαιο έχει αφανιστεί, λόγω της ευλογιάς, ενώ, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, δεν αναθεωρήθηκε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, προκειμένου οι αγρότες μας να θωρακιστούν απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που είναι ήδη παρούσες. Επίσης, εκτός από μεγάλη καθυστέρηση, είχαμε τη μικρότερη προκαταβολή βασικής ενίσχυσης». Σημείωσε δε πως, «ενώ υπήρχε η δυνατότητα να καταβληθούν 580.000.000 ευρώ, τελικά μόνο 363.000.000 καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς και απ’ αυτά ένα μεγάλο μέρος παρακράτησε ο ΕΛΓΑ, με κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

Σύμφωνα με βουλευτές του ΠαΣοΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσει να στηρίζει «τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και παραγωγών». Δηλώνουν επίσης πως η ύπαιθρος ερημώνει και πως μόνο μέσα από τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτών μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, «που υπονομεύει την ύπαρξη του ίδιου του κράτους».