Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε στον 16χρονο γιο του βουλευτή του ΠαΣοΚ, Μιχάλη Κατρίνη (και τον φίλο του) ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτη 16/12.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και οπλοφορία (ο 15χρονος είχε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο).

Ο ανήλικος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Τη στιγμή της σύλληψης δείχνει και το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. «Σβήσε τη μηχανή, τα χέρια ψηλά» ακούγονται να λένε στον οδηγό.

Κατρίνης: Ο νόμος ισχύει για όλους

Ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε την πράξη του γιου του «αδικαιολόγητη και παράλογη», επισημαίνοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους.