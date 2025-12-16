Με γεύση, έμπνευση και σωστή οργάνωση υποδέχεται τη νέα χρονιά το Ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ. Ένα ξεχωριστό έντυπο, πρακτικό και κομψό, σχεδιασμένο για να συνοδεύει την καθημερινότητά μας όλο τον χρόνο, μετατρέποντας το σπιτικό τραπέζι σε μια μικρή καθημερινή γιορτή.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που τη χαρακτηρίζουν, συνδυάζει στο νέο της ημερολόγιο την αγάπη για τη μαγειρική με την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση. Γιατί, όπως η ίδια πιστεύει, το καλό φαγητό δεν είναι προνόμιο των γιορτών, αλλά μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Κάθε μήνας προσφέρει χώρο για τον προγραμματισμό του εβδομαδιαίου μενού και της λίστας αγορών, διευκολύνοντας την καθημερινή ρουτίνα και χαρίζοντας περισσότερο χρόνο για ηρεμία και απόλαυση. Παράλληλα, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα εποχικά φρούτα και λαχανικά, ώστε οι επιλογές μας να είναι πάντα φρέσκες, ισορροπημένες και σε αρμονία με τον κύκλο της φύσης και τις αξίες της βιωσιμότητας.

Το ημερολόγιο εμπλουτίζεται με 24 αγαπημένες συνταγές, προσαρμοσμένες στην κάθε εποχή, που αναδεικνύουν την απλότητα και τη νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας. Από κλασικά μαγειρευτά κατσαρόλας και ζουμερά φαγητά φούρνου, μέχρι λαδερά, ζυμαρικά, σούπες θαλπωρής και γλυκά που μυρίζουν σπίτι.

Ανάμεσά τους, κοτόπουλο μιλανέζα με πατάτες και sauce remoulade, παπαρδέλες με μοσχάρι, κεφτέδες λεμονάτοι, γεμιστά με κιμά, ρεβίθια κατσαρόλας με ταχινολέμονο, ριζότο μανιταριών, κοτόσουπα αυγολέμονο, πατατόπιτα με φέτα και τραγανό φύλλο, αλλά και γλυκές δημιουργίες όπως πολίτικο γλυκό με κρέμα και κανέλα, δροσερή τούρτα με φρούτα και κουλουράκια σουσαμένια με κανελόζουμο.

Όπως πάντα, η Αργυρώ μοιράζεται τα πολύτιμα μυστικά της: μικρά tips, σωστές τεχνικές και πρακτικές συμβουλές που εγγυώνται επιτυχημένα μαγειρέματα και χαρούμενα τραπέζια.

ΑΡΓΥΡΩ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2026

Κυκλοφορεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ