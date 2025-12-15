Στη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε έμφαση στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τη τοποθέτηση του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Προανήγγειλε αυξήσεις από 13% έως 24% και ενημέρωσε πως το νομοσχέδιο που αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να ψηφιστεί στις 8 Ιανουαρίου.

«Ελπίζω το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου, θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και μάλιστα δεσμεύτηκε πως αυτός ο «ενάρετος» κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων».

Αναφερόμενος στη βελτίωση των όρων ζωής των στελεχών, μίλησε για το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, ενημερώνοντας πως μέχρι το τέλος του ‘26 θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1000 κατοικίες. Ταυτόχρονα, με αιχμή είπε πως πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει».

Κριτική άσκησε ο Δημήτρης Μάντζος καταγγέλλοντας έλλειμμα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στα εξοπλιστικά, ενώ είχε υποστηρίξει πως το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις «ακυρώνει τη σταδιοδρομία των στελεχών και πλήττει το ηθικό τους».