Το Fuzz ήταν ο χώρος στον οποίο η Μαρίνα Σπανού έριξε αυλαία για τις ζωντανές εμφανίσεις του 2025. Τα τελευταία χρόνια, η Μαρίνα Σπανού έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της νεότερης ελληνικής σκηνής.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τα πρώτα της live όταν αποφάσισε να ξεκινήσει να τραγουδά στον δρόμο, στην οδό Αρεοπαγίτου, με μια κιθάρα και την στήριξη της οικογένειάς της και των φίλων της. Ίσως αυτό της το ξεκίνημα είναι ο πυρήνας της σχέσης της με το κοινό της. Μια σχέση άμεση και προσωπική, που ξεπερνά τα όρια της σκηνής.

Σταδιακά, κατάφερε να μεταφέρει αυτή την αμεσότητα σε ολοένα μεγαλύτερες σκηνές. Η παρουσία της στα social media έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της δουλειάς της, με βίντεο που γίνονταν viral μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού.

Σήμερα, στα 23 της, η εικόνα της έχει αλλάξει αισθητά, από το boho κορίτσι των πρώτων live σε μια καλλιτέχνιδα με πιο glam αισθητική, έντονη σκηνική παρουσία και σαφή διάθεση να πειραματιστεί.

Sold out και εκπλήξεις

Το sold out της συναυλίας της Μαρίνας Σπανού στο Fuzz ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες. Από τις 8:30 ο χώρος είχε ήδη γεμίσει, με το κοινό – κυρίως κορίτσια Gen Z και κάποιους late millennials – να φωνάζει το όνομά της με ανυπομονησία, συμμετέχοντας ενεργά ήδη πριν την έναρξη.

Λίγο πριν τις 9:00, τα φώτα έσβησαν και οι προβολείς φώτισαν την κόκκινη αυλαία. Μετά από αλλεπάλληλα ξεσπάσματα ενθουσιασμού, η αυλαία άνοιξε αποκαλύπτοντας τους μουσικούς, τους χορευτές και ένα video στο background με στιγμιότυπα από προηγούμενες, επιτυχημένες συναυλίες της.

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στη σκηνή, καθιστώντας από την πρώτη στιγμή σαφές πως είναι η πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η αστραφτερή της εμφάνιση – ασημένιο τοπάκι, μεταλιζέ σύνολο, shimmery μακιγιάζ – αιχμαλώτιζε το φως των προβολέων και, μαζί του, τα βλέμματα του κοινού. Η ενέργεια και το χαμόγελό της, από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο επί σκηνής, προϊδέαζαν για μια βραδιά με ένταση και ρυθμό.

Από τα πρώτα λεπτά, ο ρυθμός κυριάρχησε, με το κοινό να μπαίνει ενεργά στο κλίμα της συναυλίας. Αμέσως μετά, η ίδια καλωσόρισε τον κόσμο, ανακοινώνοντας πως πρόκειται για το τελευταίο αθηναϊκό live της χρονιάς.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή, το κοινό συγχρονίστηκε και άρχισε να της τραγουδά «Χρόνια Πολλά», αιφνιδιάζοντας τη Μαρίνα Σπανού για τα γενέθλιά της, που είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν (10/12). Η ίδια μοιράστηκε αργότερα ότι έσβησε συνολικά έξι τούρτες, εμφανώς συγκινημένη, μιλώντας για «τα πιο όμορφα γενέθλια».

Κοινός παλμός

Από τα πρώτα κιόλας τραγούδια («Ψυρρή», «Παγκράτι») ήταν σαφές ότι η σχέση της με το κοινό της είναι βαθιά και αμφίδρομη. Κοιτούσε διαρκώς προς όλες τις πλευρές του χώρου, φροντίζοντας να απευθύνεται σε όλους, ευχαριστώντας όσους είχαν έρθει ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη. Συνομιλούσε με γνώριμά της πρόσωπα, τους έδινε το μικρόφωνο να τραγουδήσουν μαζί. Λειτουργούσε περισσότερο σαν οικοδέσποινα παρά σαν μια απόμακρη pop performer.

Η αναφορά στα πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε να τραγουδά στην οδό Αρεοπαγίτου αποτέλεσε κομβικό σημείο της βραδιάς. Πριν το «Πλάκα», ζήτησε να ανάψουν τα φώτα στο κοινό, λέγοντας «να νιώσουμε όλοι εκτεθειμένοι… Έτσι είναι να είσαι στη σκηνή». Ήταν μια στιγμή ειλικρίνειας, που υπενθύμιζε την αφετηρία της και εξηγούσε, εν μέρει, γιατί το κοινό της δείχνει τόσο έντονη αφοσίωση.

Στο πιο ακουστικό και συναισθηματικό κομμάτι της συναυλίας, πήρε την κιθάρα της («Μια Τρίτη», «Μεσαία Άρκτος») και στη συνέχεια κάθισε στα πλήκτρα για τραγούδια, όπως η «Ομόνοια» – το πρώτο που έγραψε στα ελληνικά, όπως ανέφερε. Εκεί, ο χώρος γέμισε συγκίνηση και αγκαλιές, το κοινό τραγουδούσε απαλά και κινούνταν στον ρυθμό της μουσικής, δημιουργώντας την αίσθηση μιας μεγάλης παρέας. Στο «Γράμμα» και στην «Πάνινη Τσάντα», η συγκίνηση κορυφώθηκε, με τη Σπανού να απευθύνεται προσωπικά σε φίλους και fans, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει πολλούς από αυτούς με το όνομά τους.

«Glam Era»

Η συναυλία, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο σε αυτό το οικείο, συναισθηματικό κλίμα. Η είσοδος των χορευτών και το dance medley, με αναφορές σε Beyoncé, Billie Eilish, Britney Spears και Lady Gaga, σηματοδότησε τη στροφή στη νέα, πιο glam εποχή της. Εδώ, η Σπανού λειτούργησε κυρίως ως performer, με έντονη χορογραφία και στοιχεία playback, επιλογή που μπορεί να ξενίσει τους πιο παραδοσιακούς ακροατές της, αλλά ταυτόχρονα δείχνει μια καλλιτέχνιδα που πειραματίζεται και διεκδικεί τη θέση της σε μια πιο σύγχρονη pop σκηνή.

Στα μέσα της συναυλίας, η Μαρίνα Σπανού υποδέχτηκε στη σκηνή τον συνάδελφό της, Χρήστο Βέργο, με το ντουέτο τους να φέρνει μια στιγμή συναισθηματικής ανάσας. Τα λόγια που αντάλλαξαν και η μεταξύ τους χημεία λειτούργησαν ως απαραίτητη παύση πριν την τελική κορύφωση της βραδιάς.

Το φινάλε

Το τελευταίο μέρος της συναυλίας ήταν και το πιο εκρηκτικό. Τραγούδια όπως το «Ταξίδι», το «Ικαρία» και το «Carte Postal» ξεσήκωσαν τον κόσμο, που τραγουδούσε συγχρονισμένα, χόρευε και κινηματογραφούσε την στιγμή. Ολόκληρο το Fuzz ανταποκρινόταν με ενθουσιασμό στα τραγουδιστικά παιχνίδια της Σπανού, με την ίδια να σχολιάζει πως «μετά από αυτό πρέπει να ανέβουμε όλοι στη σκηνή του Fuzz». Ήταν μια φράση που συνοψίζει το κλίμα της βραδιάς. Τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό είχαν θολώσει.

Η σκηνική της ενέργεια ήταν από τα πιο δυνατά στοιχεία της βραδιάς. Σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας, η ενέργεια της Μαρίνας Σπανού ήταν εκρηκτική. Τραγουδούσε με πάθος, κινούνταν ασταμάτητα στη σκηνή και έδειχνε να απολαμβάνει βαθιά κάθε στιγμή. Η ευγνωμοσύνη της προς όσους βρίσκονταν εκεί ήταν διαρκώς παρούσα από τα λόγια της μέχρι τον τρόπο που επέστρεφε συνεχώς την ενέργεια πίσω στον κόσμο.

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες, πολλές τούρτες, λόγια ευγνωμοσύνης και αμέτρητα χαμόγελα, η συναυλία έκλεισε στις 23:35. Η Μαρίνα Σπανού δείχνει να έχει χτίσει κάτι περισσότερο από fanbase. Έχει δημιουργήσει μια κοινότητα. Στα 23 της, εμφανίζεται φωνητικά και σκηνικά ώριμη, με αυτοπεποίθηση και ενέργεια που δεν θυμίζει πια «το κορίτσι της Αρεοπαγίτου», όπως η ίδια παραδέχτηκε.

Για τους φαν της, η βραδιά στο Fuzz ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη συναυλία. Για τους υπόλοιπους, μια σαφής ένδειξη ότι η Μαρίνα Σπανού δεν βρίσκεται απλώς σε ανοδική πορεία, αλλά χτίζει μεθοδικά τη δική της ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.