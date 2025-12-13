Συγκαταλέγεται σίγουρα στα τυχερά του επαγγέλματός μας η δυνατότητα να βλέπει κανείς καλλιτέχνες φτασμένους, από αυτούς που εμφανίζονται σε μεγάλα μαγαζιά και θέατρα, σε συνθήκες πιο παρεΐστικες, σε περιβάλλον μεγαλύτερης οικειότητας. Αυτή η ευκαιρία μας δόθηκε στην παρουσίαση που πραγματοποίησαν στον πάντα φιλόξενο «Μπλε Παπαγάλο» η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελλος με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του κοινού άλμπουμ τους με τίτλο «Όλα Είναι Μπροστά».

Η συνεργασία τους ξεκίνησε με το ιδιαιτέρως επιτυχημένο «Ένα φιλί από δυόσμο» πριν από 11 χρόνια (το τραγούδι περιλαμβανόταν στο άλμπουμ του Φάμελλου «Γύρω απ’τον ήλιο») και συνεχίζεται σήμερα με επτά καινούργια κομμάτια. Από το «Φιλί» πάντως ξεκίνησαν και τη μίνι συναυλία τους για να τα πούνε όλα τα νέα τραγούδια τους, πιο απογυμνωμένα όσον αφορά την ενορχήστρωσή τους, πιο κοντά στη μορφή με την οποία γεννήθηκαν.

Ακούσαμε λοιπόν (δεν τα αναφέρω στη σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν) το «Ολα τ’αστρα σου είπαν ψέματα» με country άρωμα, το σουξέ «Ολα είναι μπροστά» που ενθουσίασε το fan club της δημοφιλούς τραγουδίστριας, το υπέροχο «Δεν είδα μάτια» (έναν φόρο τιμής στο ελαφρό τραγούδι των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα), τη (δική μου αδυναμία) «Μολυβένια Καρδιά» (που οι στίχοι της μιλούν για τα βάσανα που περνούν οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες εν γένει), «Το Σπασμένο παράθυρο» που η Νατάσσα το αφιέρωσε στην αδελφή της, το ταξιδιάρικο και καλοκαιρινό «Ανθρωπος Νησί», το γεμάτο ευαισθησία «Πολύ Μετά από εμάς».

Η «κοριτσίστικη» πλευρά της Μποφίλιου

Η σύμπραξη αυτή βγάζει στη Νατάσσα Μποφίλιου μια ερμηνευτική πλευρά πολύ τρυφερή και κάπως κοριτσίστικη, είναι σαν να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ο πηγαίος δυναμισμός της. Δεν θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς τυχαίο το πόσο ευδιάθετη και χαλαρή ήταν: έκανε αναφορές στη Sabrina Carpenter, στη Σαμπρίνα (σκέτο) ακόμη και στην Ασπα Τσίνα. Ο Μανώλης Φάμελλος από την άλλη, που εδώ συμμετέχει κατά βάση με την ιδιότητα του τραγουδοποιού, φαίνεται επηρεασμένος από τη μελέτη που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σε πιο ρετρό ρεπερτόριο (η οποία αποτυπώθηκε στα δύο άλμπουμ «Με ελαφριά καρδιά Vol.1 & 2») και έχει βρει τον τρόπο να αποτυπώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του με απλότητα, με ακόμη πιο ευθύβολες λέξεις και με αυτή την πανταχού παρούσα δόση μελαγχολίας που ανέκαθεν διέκρινε το έργο του.

Το live τους έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη Νατάσσα να δίνει την δική της ερμηνεία σε ένα από τα κρυφά διαμάντια της δισκογραφίας του Φάμελλου, το τραγούδι «Μισή Καρδιά» από τον δίσκο «Καθώς Μικραίνει η Μέρα».