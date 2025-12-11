Οι αντιδράσεις για την παραμονή του Ισραήλ στη Eurovision συνεχίζονται. Μετά από την αποχώρηση χωρών από τον μουσικό διαγωνισμό, είχαμε και μία άλλη συμβολική κίνηση από το Nemo.

Ο μεγάλος νικητής της Eurovision το 2024 ανακοίνωσε την απόφασή του να επιστρέψει το βραβείο στην EBU. Σε ανάρτησή του εξήγησε τους λόγους που προχώρησε αυτή την ενέργεια.

Παράλληλα, επεσήμανε: «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην κοινότητα της Eurovision, στους θαυμαστές που ψήφισαν, στους καλλιτέχνες με τους οποίους μοιράστηκα τη σκηνή και στην εμπειρία που με διαμόρφωσε ως άνθρωπο και μουσικό. Αυτή η απόφαση προέρχεται από το σεβασμό προς τις αξίες που πρεσβεύει η Eurovision, όχι από την απόρριψη των ανθρώπων που την κάνουν ξεχωριστή. Η μουσική εξακολουθεί να μας ενώνει. Αυτή η πεποίθηση δεν έχει αλλάξει».