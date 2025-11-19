Η κακοποίηση ενός σκύλου, ένα πραγματικό περιστατικό της επικαιρότητας, δίνει αφορμή και υλικό γι’ αυτή την ευφάνταστη παράσταση του Ανέστη Αζά. Μια αγέλη σκύλων καταφθάνει και, αναλαμβάνοντας ρόλο ντετέκτιβ, δείχνει αποφασισμένη να εξιχνιάσει αυτό το έγκλημα. Παράλληλα συμμετέχουν και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα όρια της βίας κατά των αδυνάτων και κατά των ζώων. Σαν παραβολή, με στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματος και φιλμ νουάρ, τα «Σκυλιά» είναι μια καλοκουρδισμένη πολιτική αλληγορία, μπολιασμένη με στοιχεία αριστοφανικής σάτιρας και ουσιαστικό κοινωνικό προβληματισμό.

Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Ελενα Μαυρίδου, Μαρία Πετεβή, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Gary Salomon

Συντελεστές: Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Α. Αζάς, Κείμενο: Μ. Πητίδης, Γ. Μπέκας, Α. Αζάς, Μουσική: Π. Μανουηλίδης, Ηχητικός

σχεδιασμός-Sound Design: Ά. Κονταξής, Σκηνογραφία: Δ. Γκόγκου, Κοστούμια: Β. Ροζάνα, Animal Body Training: Κ. Μωραΐτης, Φωτισμοί για το θέατρο Κιβωτός/Δίπυλον: Γ. Κασσάκος, Φωτισμοί για το Φεστιβάλ Αθηνών 2024: Ε. Χούμου, Βοηθός σκηνοθέτη: Μ. Πητίδης, Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Ι. Κανελοπούλου, Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Info

Θέατρο: Δίπυλον – Μαύρη Αίθουσα – Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Διπύλου, Αθήνα, τηλ.: 210 3229771

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου – 16 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 80΄

Εισιτήρια: 18€-20€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα σκυλιά» από το inTickets.