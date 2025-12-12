ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Όπως από την αρχή είχαν επισημάνει αρκετοί νομικοί, ο Γιώργος Ξυλούρης, ως αναμφίβολα ύποπτος κι εν πάση περιπτώσει και ως μάρτυρας, είχε το δικαίωμα να μην απαντήσει στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής. Σας είχα γράψει μάλιστα για τις παλινωδίες της κυβερνητικής πλειοψηφίας και την αντιφατική της στάση. Φαίνεται ότι παρά την πάροδο πολλών ημερών δεν μπόρεσαν – ως συνήθως – να καταλήξουν κάπου. Κι έτσι, αφού αρχικά είχαν αποδεχτεί την άρνησή του να προσέλθει, μετά τον έστειλαν στον εισαγγελέα, μετά τον ξανακάλεσαν και χθες που ήρθε και δεν απάντησε τον ξαναστέλνουν στον εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ η ζημιά έγινε. Χθες η επιτροπή απέδειξε ότι μόνο την αλήθεια δεν την ενδιαφέρει να βρει, όλοι επιδίωκαν το τηλεοπτικό σόου, το οποίο άλλωστε και μόνη η παρουσία της πρώην Προέδρου της Βουλής το εξασφάλιζε. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Από το σόου πάντως, η κυβέρνηση μόνο ζημιά έπαθε. Επί της ουσίας, όπως ήταν φυσικό, ο Ξυλούρης δεν απάντησε σε καμιά ουσιαστική ερώτηση. Η δε πίεση της αντιπολίτευσης να απαντήσει σε ερωτήσεις, που σαφώς οι απαντήσεις μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν, απλώς υπονομεύει το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη και του δίνει όπλα για το μέλλον. Από την άλλη, οι ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ ήταν αστείες. Η τελευταία που του υποβλήθηκε ήταν αν ψήφισε ποτέ ΠαΣοΚ. (Και απάντησε ότι δεν ψήφισε ποτέ. Δεν φτάνει που ήταν βλακώδης η ερώτηση, δεν τους βγήκε και η απάντηση). «Εσύ που είσαι και νομικός», ρώτησα τον φίλο μου, «πες μου, σε παρακαλώ. Τι σχέση μπορεί να έχει αν κάποτε είχε ψηφίσει ΠαΣοΚ; Θα ήταν υπεύθυνο το ΠαΣοΚ για το σκάνδαλο που γιγαντώθηκε και ξέσπασε τελικά επί ΝΔ;». «Φυσικά όχι», μου απάντησε, αλλά εγώ άλλο σκέφτομαι. Τέτοια μέρα χθες, αντί να ρωτάνε τον «Φραπέ» αν ψήφισε ποτέ ΠαΣοΚ, αφού το θεωρούν τόσο σημαντικό, γιατί δεν ρωτούσαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη αν ψήφισε ποτέ ΠαΣοΚ, που στο κάτω κάτω έκανε κάτι πολύ σημαντικότερο για τον τόπο και τους ίδιους; Καταλαβαίνουν άραγε πόσο γελοία ακούγεται η κατηγορία ότι κάποιος ψήφισε στο παρελθόν ΠαΣοΚ, ειδικά όταν την απευθύνει μια κυβέρνηση με τη σύνθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη; *** Σε ό,τι αφορά τον Πιερρακάκη, όπως σας έγραψα χθες, θα έχανε τη θέση του Προέδρου του Eurogroup μόνο αν συνέβαινε κάτι συγκλονιστικό. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ «ντέρμπι». Ο Βέλγος εξ αρχής είχε ελάχιστες ελπίδες. Και μάλιστα για τον αντίθετο λόγο από αυτόν που πιστεύουν πολλοί. Ενώ στην Ελλάδα κυριάρχησε η άποψη ότι οι λοιποί εταίροι δεν τον θέλουν λόγω του ζητήματος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και γι’ αυτό οι ελπίδες του ήταν λίγες. Από τις Βρυξέλλες μου έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι μάλλον κι αυτές οι λίγες ελπίδες που είχε οφειλόταν στο ότι κάποιοι εταίροι σκέφτηκαν να δώσουν τη θέση στο Βέλγιο ως αντάλλαγμα για να περάσουν τις κυρώσεις. Τελικά, η υπόθεση εξελίχθηκε σε θρίαμβο του Έλληνα υπουργού, ο οποίος θυμίζω ότι εκλέχτηκε για θητεία 2,5 ετών και η θέση του ως Προέδρου είναι πλέον ανεξάρτητη από τη θέση του ως υπουργού Οικονομικών στην ελληνική κυβέρνηση. *** Ο απολογισμός, πάντως, της χθεσινής ημέρας ήταν ότι υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, την οποία και σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαίως θα ζητήσει να πιστωθεί η κυβέρνηση, αλλά οι επιτελικοί σχεδιαστές του Μαξίμου κατόρθωσαν να την σκιάσουν με τους ανόητους χειρισμούς τους σε όλα τα άλλα μέτωπα. Από αύριο ο μεν Πιερρακάκης θα απολαμβάνει τη λάμψη του αξιώματος, η δε κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να μάχεται αμυνόμενη στα αγροτικά μπλόκα.

***

Πανηγύρια στο Μαξίμου

Μόνο που δεν πανηγύριζαν στο Μέγαρο Μαξίμου για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Η είδηση της εκλογής του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός, όπως έμαθα, τηλεφώνησε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να τον συγχαρεί όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοί του στο υπουργικό συμβούλιο.

Το χαρμόσυνο νέο για την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, θα αξιοποιηθεί από τον Μητσοτάκη στην προσπάθειά του να αλλάξει το κλίμα αν και δεν είναι εύκολο, όπως παραδέχονται πολλοί.

Η αρχή θα γίνει από σήμερα με την προγραμματισμένης για το μεσημέρι συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο.

Η σύγκριση με Τσίπρα

Για το Μέγαρο Μαξίμου η εξέλιξη με τον Πιερρακάκη είναι ένα σημαντικό όπλο, όπως έλεγαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, καθώς γίνεται η προφανής σύγκριση με το 2015 και την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα που είχε υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη που με το πουκάμισο έξω από το παντελόνι διαπληκτιζόταν on camera με τον τότε πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

«Τότε και τώρα» είναι το δίλημμα που βάζει το Μαξίμου σε μια προσπάθεια να ακυρώσει και τον πρώην πρωθυπουργό που θέλει να επιστρέφει στην πολιτική κονίστρα, όπως επιβεβαίωσε και με τη χθεσινή του δήλωση υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων.

***

Ο «Φραπές» επισκίασε τα πάντα

Πάντως, αν και στην κυβέρνηση πανηγύριζαν για την εκλογή Πιερρακάκη, η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου και «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισκίασε τα πάντα.

Ο ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ήταν εμφανής και ενόχλησε ακόμα και τους ακραίους της ΝΔ.

Εξόργισε πολλούς

Ο Ξυλούρης προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Η επιλογή αυτή πυροδότησε τις σφοδρές αντιδράσεις των μελών της αντιπολίτευσης αλλά και μικρές ενστάσεις και από την πλειοψηφία.

Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός αίθουσας τόσο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαπληκτίζεται με βουλευτές των άλλων κομμάτων. Κατήγγειλε ότι της μεταφέρθηκε πως ο μάρτυρας εξερχόμενος της αιθούσης 223 απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Πάντως, όσοι συνομίλησαν μαζί τους, μεταξύ άλλων και ο βουλευτής του ΠαΣοΚ Ανδρέας Πουλάς είπαν ότι δεν ειπώθηκε μπροστά τους κάτι τέτοιο.

***

Ταξίδι σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλλα

Επίσκεψη στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη προγραμματίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου.

Όπως πληροφορούμαι, θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ομόλογό του πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ραμάλλα όπου θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

***

Σχεδιάζουν ανοικτές συγκεντρώσεις

Το καλό κλίμα που εισπράττει το ΠαΣοΚ στην περιφέρεια φαίνεται πως έρχεται σιγά σιγά και στο λεκανοπέδιο.

Όπως μου μετέφερε άνθρωπος μου που παρακολουθεί στενά τα εσωτερικά του κόμματος, τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει εκδηλώσεις για το «πράσινο» Κυβερνητικό Πρόγραμμα σε Χαϊδάρι, Μοσχάτο, Καισαριανή, Νέα Σμύρνη και Αθήνα και οι αίθουσες γέμισαν με κόσμο.

Αυτό, μου μεταφέρουν, είναι κάτι που εξέπληξε πολλά στελέχη όλης της κομματικής πυραμίδας που μπαινοβγαίνουν στη Χαριλάου Τρικούπη και το συζητούν.

Μάλιστα έπεσαν στο τραπέζι ιδέες μόλις ανοίξει ο καιρός να μπορέσουν να γίνουν και ανοιχτές συγκεντρώσεις.

***

Το «φρένο» του ΣτΕ και τα νοσοκομεία

Οριστικό τέλος στην προσπάθεια των δημόσιων νοσοκομείων να «ξεφορτωθούν» την ευθύνη της ασφάλειας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναγνωρίζοντας ότι αυτή παραμένει αποκλειστικά στις δικές τους πλάτες, ανεξάρτητα από την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτικές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε έπειτα από σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εργαζομένου, όταν άτομο κατάφερε να εισέλθει ανενόχλητο στο νοσοκομείο, κρύβοντας κυνηγετικό όπλο σε ψάθα, εξαιτίας της αμέλειας του προσωπικού φύλαξης.

Το ΣτΕ, κλείνοντας το κεφάλαιο των νομικών δικαιολογιών για τις νοσοκομειακές διοικήσεις, ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών παραμένει αποκλειστικά στα χέρια των δημόσιων νοσοκομείων – ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Ευθύνη και ασφάλεια, λοιπόν, δεν διαπραγματεύονται. Πλέον, το «μπαλάκι» έχει περάσει ολοκληρωτικά στο κράτος και στις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και την εξασφάλιση επαρκών μέτρων προστασίας για όλους όσοι βρίσκονται στους χώρους τους.

***

Στο Μαυροβούνιο ο Κ. Τασούλας

Το Μαυροβούνιο, όπου διαπίστωσε ότι είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο, επισκέπτεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου, όπου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο καθώς ίδρυσε τάξη για δωρεάν διδασκαλία ελληνικών.

Λίγο νωρίτερα ο κοσμήτορας Μπόρις Βουκίσεβιτς παρουσίασε στον Πρόεδρο Τασούλα την προτομή του Αριστοτέλη, δώρο της ελληνικής πρεσβείας και τον ξενάγησε σε αίθουσα διδασκαλίας. Εκεί ένας τοίχος είναι ολόκληρος αντίγραφο της «Σχολής των Αθηνών» του Ραφαήλ, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στο κέντρο.

Ο Έλληνας ανώτατος άρχοντας κατέθεσε δάφνινο στεφάνι που ήρθε ειδικά από την Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος στο μνημείο του Βάσσου Μαυροβουνιώτη. Πρόκειται για επαναστάτη με καταγωγή από το Μαυροβούνιου ο οποίος συμμετείχε στην Αγώνα του 1821 για την ελληνική ανεξαρτησία. Πήρε μέρος σε μάχες σε Αθήνα και Βοιωτία και έζησε μετά στο ελεύθερο ελληνικό κράτος.

***

Η άφιξη Τούρκων κατασκευαστών

Επειδή εδώ και μέρες έχουμε πιάσει το εκατέρωθεν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, προφανώς εκτός της αποκαλούμενης «θετικής» ατζέντας, να σας ενημερώσω ότι δεν «ψάχνονται» μόνο οι γείτονες. Αφού σας θυμίσω ότι τρεις μεγάλες τουρκικές κατασκευαστικές κοιτάνε να μπουν στο έργο επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ύψους 1,28 δισ. ευρώ να σας γνωστοποιήσω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία τσιμέντου της Ελλάδας, η Τιτάν, αγόρασε την Tracim, ένας από τους πλέον σημαίνοντες «παίκτες» του κλάδου στην τουρκική αγορά.

Το ποσό ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια δολάρια και η Τιτάν αποκτά ένα ολοκληρωμένο εργοστάσιο τσιμέντου με δυνατότητα ετήσιας παραγωγής άνω των 2 εκατομμυρίων τόνων. Οι τελικές υπογραφές αναμένεται να μπουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Λέτε να συμπέσουν με τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός; Πέρα πάντως από την πλάκα, είναι γεγονός ότι η οικονομική διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύσφιξη των διμερών σχέσεων.