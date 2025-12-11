Η McDonald’s της Ολλανδίας κατέβασε μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που είχε φτάξει με τεχνητή νοημοσύνη (AI), μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε στο διαδίκτυο. «Η πιο απαίσια διαφήμιση που είδα φέτος» χαρακτήρισε τη διαφήμιση των 45 δευτερολέπτων ένας χρήστης των social media.

Η διαφήμιση έδειχνε καταστάσεις που μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και υπονοώντας ότι η εποχή αυτή περνά καλύτερα στην εταιρεία της αλυσίδας fast food.

Όσοι την είδαν επέκριναν τους παράξενους, αφύσικους χαρακτήρες του βίντεο καθώς και τον μεγάλο αριθμό από συρραμμένα κλιπ, χαρακτηρίζοντάς το «ανατριχιαστικό» και «κακά μονταρισμένο».

Το βίντεο προκάλεσε επίσης ανησυχίες σχετικά με την απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο, με ένα σχόλιο στο Instagram να σημειώνει: «Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογράφησης. Και είναι χάλια».

McDonald’s unveiled what has to be the most god-awful ad I’ve seen this year – worse than Coca-Cola’s. Fully AI-generated, that’s one. Looks repulsive, that’s two. More cynical about Christmas than the Grinch, that’s three. I don’t wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Οι χιλιάδες λήψεις

Αφού το βίντεο έγινε ιδιωτικό στο κανάλι της McDonald’s Ολλανδίας στο YouTube, η διευθύνουσα σύμβουλος της «The Sweetshop», Melanie Bridge, υπερασπίστηκε τη διαφήμιση.

Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο το Futurism είπε ότι η διαδικασία παραγωγής διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις, τις οποίες στη συνέχεια διαμόρφωσε στο μοντάζ όπως θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας. Δεν ήταν ένα κόλπο της AI», είπε. «Ήταν μια ταινία».

McDonald’s: Σημαντική εμπειρία μάθησης

Σε δήλωσή της στο BBC News, η McDonald’s Ολλανδίας ανέφερε ότι το βίντεο είχε ως στόχο να «αντικατοπτρίσει τις αγχωτικές στιγμές που μπορεί να προκύψουν κατά τις γιορτές», αλλά αποφάσισε να αφαιρέσει τη διαφήμιση.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί μια σημαντική εμπειρία μάθησης καθώς εξερευνούμε τη σωστή και αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.

Διχάζει η ΑΙ

Ενώ κανονικά μια χριστουγεννιάτικη καμπάνια μπορεί να χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί, οι εταιρείες έχουν αρχίσει να στρέφονται σε επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν ταινίες σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής ΑΙ για τη δημιουργία νέου βιντεοσκοπημένου περιεχομένου.

Η Coca-Cola φαίνεται πως κατάφερε να κερδίσει τουλάχιστον ένα μέρος του κοινού με τη δεύτερη κατά σειρά χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόλο που η χρήση ΑΙ για τη δημιουργία της διαφήμισης έχει διχάσει, μια έκθεση της εταιρείας αναλύσεων Social Sprout βρήκε ότι είχε ποσοστό «θετικού συναισθήματος» 61% από τους σχολιαστές στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, αρκετές άλλες επιχειρήσεις, όπως ο ιταλικός οίκος υψηλής μόδας Valentino, έχουν δεχτεί επικρίσεις για τη χρήση της τεχνικής αυτής στις καμπάνιες τους, με επικριτές να χαρακτηρίζουν τη διαφήμιση του Valentino «φθηνή» και «τεμπέλικη».