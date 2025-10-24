Οι κατασκευαστές του ανυψωτικού επίπλων που χρησιμοποιήθηκε από τους ληστές του Λούβρου, υποστηρίζουν ότι «σίγουρα δεν προορίζεται για διαρρήξεις». Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι ίδιοι αφού δημοσίευσαν μια χιουμοριστική διαφημιστική ανάρτηση, εκμεταλλευόμενοι φυσικά τη ξαφνική φήμη του προϊόντος τους.

Η εταιρεία Böcker κατασκευάζει το ανυψωτικό επίπλων Agilo, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη θρασύτατη, θα μπορούσε να πει κάποιος, ληστεία της Κυριακής (19/10).

Την επόμενη μέρα, αφότου οι ληστές διέφυγαν με λάφυρα που περιλάμβαναν τα κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία μοιράστηκε μια φωτογραφία που δείχνει το ανυψωτικό στο Λούβρο, δίπλα από το περιπολικό με το σλόγκαν: «Όταν βιάζεσαι».

Η ανάρτηση στο Instagram, το Facebook και το LinkedIn δείχνει τη σκάλα του οχήματος να ακουμπά στο πλευρό του κτιρίου, ενώ ενημερώνει τους μελλοντικούς αγοραστές ότι το ανυψωτικό μπορεί να μεταφέρει «έως 400 κιλά θησαυρών με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό, τόσο τόσο αθόρυβα όσο ένας ψίθυρος».

Ο CEO της εταιρείας, Αλεξάντερ Μπόεκερ, δήλωσε ότι ίδιος και η σύζυγός του, Τζούλια Σάρβατς, υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας, συνειδητοποίησαν πως το προϊόν τους είχε χρησιμοποιηθεί στη ληστεία όταν είδαν φωτογραφίες από τη σκηνή το απόγευμα της Κυριακής.

«Σοκαριστήκαμε που το ανυψωτικό μας είχε χρησιμοποιηθεί εντελώς καταχρηστικά για αυτή τη ληστεία, καθώς δεν έχει έγκριση για τη μεταφορά ανθρώπων», είπε. «Και φυσικά δεν προορίζεται για διαρρήξεις.

Μόλις ξεπεράσαμε το αρχικό σοκ και διαπιστώσαμε ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί, επικράτησε το μαύρο χιούμορ. Μαζέψαμε τις ιδέες μας και παίξαμε ένα “πινγκ πονγκ συνθημάτων”. Η σύζυγός μου το ολοκλήρωσε μαζί με την ομάδα μάρκετινγκ το πρωί της Δευτέρας.»

Οι περισσότεροι χρήστες βρήκαν την ανάρτηση αστεία, με ένα σχόλιο στο Instagram να αναφέρει ότι η ανάρτηση «ίσως είναι η καλύτερη διαφήμιση που έχω δει φέτος» και ένα άλλο να προτείνει ότι η εταιρεία αξίζει «Όσκαρ για την πιο έξυπνη διαφήμιση».

Ο Μπόεκερ είπε ότι «το 99% των αντιδράσεων ήταν απολύτως θετικό.Καταλαβαίνουμε ότι δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την αίσθηση του χιούμορ. Σπάνια αρέσει κάτι σε όλους, αλλά οι περισσότεροι γέλασαν με την καρδιά τους.» και πρόσθεσε ότι η εταιρεία του έχει δεχθεί «πολλές συγχαρητήρια για την επιτυχημένη καμπάνια μάρκετινγκ».

Το ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν οι ληστές ανήκε σε πελάτη της εταιρείας, ο οποίος νοικιάζει ανυψωτικά επίπλων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

«Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης για τη χρήση του ανυψωτικού, φαίνεται ότι κλάπηκε και δηλώθηκε ως κλεμμένο από τον πελάτη μας», είπε ο Μπόεκερ. «Φαίνεται επίσης ότι αφαιρέθηκε το λογότυπο της εταιρείας και αντικαταστάθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας.»

Το Λούβρο άνοιξε ξανά για το κοινό την Τετάρτη, αφού είχε κλείσει λίγο μετά τη ληστεία το πρωί της Κυριακής. Τα οκτώ κλεμμένα αντικείμενα παραμένουν άφαντα, όπως και οι ληστές που διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Λίγους μήνες πριν τη ληστεία, οι υπάλληλοι του Λούβρου είχαν προχωρήσει σε απεργία, προειδοποιώντας για την υποστελέχωση και την ελλιπή χρηματοδότηση. «Υπάρχουν πολύ λίγα μάτια για πάρα πολλές αίθουσες», είχαν υποστηρίξει.