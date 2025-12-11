Με ταχείς διαδικασίες η Chevron μαζί με τον εταίρο της την HELLENiQ ENERGY πήρε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις έρευνες στο θαλάσσιο block «Νότια Πελοπόννησος»

Η απόφαση για την υπεράκτια περιοχή που έχουν κερδίσει στον διεθνή διαγωνισμό η Chevron με την HELLENiQ ENERGY εγκρίθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η θαλάσσια περιοχή

Ουσιαστικά η ΔΙΠΑ ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο συγκεκριμένο υπεράκτιο block.

«Το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αφορά στη θαλάσσια περιοχή συνολικής έκτασης 7.974 τετραγωνικών χιλιομέτρων με ονομασία ”Νότια Πελοπόννησος”», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες της Chevron στο block «Νότια Πελοπόννησος»:

Έρευνα (exploration): Ερευνώνται οι ελπιδοφόρες περιοχές, αρχικά με γεωφυσικές διασκοπήσεις του πυθμένα, κυρίως ακουστικές (επονομαζόμενες «σεισμικές»), προκειμένου να εντοπιστούν στόχοι, δηλαδή κατάλληλες τεκτονικές ή/και στρωματογραφικές δομές στο υπέδαφος, που μπορεί να έχουν λειτουργήσει ως παγίδες υγρών και αερίων υδρογονανθράκων. Στους στόχους ορύσσεται μια ή περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις. Σε περίπτωση ανεύρεσης υδρογονανθράκων, με βάση τα δεδομένα της διάτρησης και των δοκιμών παραγωγής προσδιορίζονται οι παραγωγικές ζώνες (ταμιευτήρες) και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κάθε πεδίου. Σε περίπτωση μη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων δεν υλοποιείται η επόμενη φάση της ανάπτυξης.

Διεξάγεται η εξόρυξη υδρογονανθράκων με αξιοποίηση των γεωτρήσεων του προηγούμενου σταδίου ή την όρυξη νέων, καθώς και η κατεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους σε εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η υλοποίηση όλης τηςαπαραίτητης υποδομής, όπως εγκαταστάσεις κατεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης, δίκτυο αγωγών μεταφοράς κ.ά. Η κατεργασία των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι δεν περιλαμβάνει τη διύλιση. Αποξήλωση-αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων και αποκατάσταση περιοχής (decommissioning and rehabilitation): Μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης ενός πεδίου υδρογονανθράκων ακολουθεί η φάση της σφράγισης των σωληνώσεων όλων των ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, της αποσυναρμολόγησης και της απομάκρυνσης όλων των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των υποδομών παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, και η αποκατάσταση της περιοχής.

Η μονάδα περιβάλλοντος στις εργασίες της Chevron

Σύμφωνα με την απόφαση όλα τα στάδια των ερευνών και όλες οι εργασίες της Chevron θα συνοδεύονται από μία διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος. «Η Μονάδα αυτή θα οργανωθεί και θα λειτουργεί με αποκλειστική ευθύνη του φορέα στον οποίο θα έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της περιοχής, ενώ θα επιβλέπεται από την Αρχή Σχεδιασμού».

Οι περιβαλλοντικοί όροι προϋποθέτουν την εφαρμογή συστήματος ταχείας περιβαλλοντικής ανταπόκρισης το οποίο θα ενεργοποιείται μεταξύ άλλων σε συνθήκες εντοπισμού ευαίσθητων ειδών (κητώδη, θαλάσσιες χελώνες κ.λπ.), εμφάνισης απότομων ακουστικών επεισοδίων ή ρύπανσης, καθώς και υπέρβασης ορίων έκθεσης ή κατωφλίων των χαρακτηριστικών περιγραφής της ΟΠΘΣ/πρωτοκόλλων της Σύμβασης της Βαρκελώνης αντίστοιχο με άλλα διεθνή προγράμματα.

Στην περιβαλλοντική παρακολούθηση θα ενταχθεί λειτουργικός μηχανισμός αναστολής δραστηριοτήτων εφόσον προκύψουν νέες επιστημονικές ενδείξεις για ύπαρξη ευαίσθητων ειδών ή ενδιαιτημάτων εντός της ζώνης παρέμβασης.

Οι σεισμικές έρευνες

Η Chevron, όπως αναφέρουν πληροφορίες, εντός του 2026 κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο εξάμηνο θα διενεργήσει και τις πρώτες σεισμικές έρευνες.

Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αναφέρουν: «Οι ηχοβολιστικές διασκοπήσεις του πυθμένα, γνωστές ως «σεισμικές έρευνες», οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάγονται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο θα περιγραφεί σε κατάλληλο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ ή Environmental Action Plan – EAP), το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης».

Η σύμβαση παραχώρησης σε Chevron – HELLENiQ ENERGY

Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων έρχεται να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY.

Όπως έχει κάνει γνωστό και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση η σύμβαση παραχώρησης των θαλάσσιων περιοχών του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY. Σημειώνεται ότι εκτός από το θαλάσσιο block «Νότια Πελοπόννησος» η κοινοπραξία έχει κερδίσει στον διεθνή διαγωνισμό και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Όπως και το «Α2» το οποίο γειτνιάζει με το «Νότια Πελοπόννησος».

Έτσι μαζί με τη σύμβαση και την ΑΕΠΟ η κοινοπραξία θα μπορεί να εκτελέσει τις ερευνητικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο.

Πηγή: OT.GR