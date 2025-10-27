Οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα έχουν γυρίσει σελίδα.

Μετά την ανακοίνωση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου πώς υπέγραψε τις αποφάσεις με τις οποίες οι εταιρείες του σχήματος Chevron – Helleniq Energy ανακηρύσσονται ως «προτιμητέοι επενδυτές» στον διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες σε τέσσερα υπεράκτια blocks της Κρήτης και της Πελοποννήσου έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων.

Πρόκειται για τα blocks «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Στο μεταξύ, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εβδομαδιαία ανάρτηση του φρόντισε να κάνει γνωστό το ό,τι η Chevron αναμένεται να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες εντός του 2026. Εκτίμηση, η οποία έγινε πριν καλά, καλά στεγνώσει το μελάνι… των υπογραφών των αποφάσεων για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ΕΔΕΥΕΠ από τον Σταύρο Παπασταύρου.

Οι συμβάσεις παραχώρησης για τους υδρογονάνθρακες

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων για την ανάδειξη του σχήματος Chevron – Helleniq Energy ως νικητές του διεθνούς διαγωνισμού της ΕΔΕΥΕΠ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι ενέργειες από την αρμόδια εταιρεία και των εκπροσώπων της κοινοπραξίας για την οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές εξετάζουν τα νομικά κείμενα προκειμένου να καταλήξουν. Στη συνέχεια τα σχέδια συμβάσεων για τα δικαιώματα στους υδρογονάνθρακες θα αποσταλλούν στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τελευταίο επίσημο έλεγχο. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να κρατήσει κι έναν με δύο μήνες.

Άρα οριακά, αν και ο Σταύρος Παπασταύρου έχει δεσμευτεί, θα κυρωθούν από τη Βουλή στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο.

Οι σεισμικές έρευνες για τους υδρογονάνθρακες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks. Πρόκειται για την κύρια πράξη που σηματοδοτεί ουσιαστικά την ενεργοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης για μία εταιρεία upstream αλλά και για τη χώρα που εκμισθώνει τις παραχωρήσεις.

Αλλά και ένα από τα καθοριστικά βήματα για μία εταιρεία εξορύξεων προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη διενέργεια γεώτρησης ή την επιστροφή της παραχώρησης.

Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks τα οποία δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Πηγή: OT.GR