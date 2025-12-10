Πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία καταγράφει ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την οποία υπάρχει στα βασικά σημεία ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας, που βασίζεται σε αρχές μιας «συμπαγούς ασφάλειας», αλλά και της αναγνώρισης του εγγράφου των 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ ως «θεμελιώδους εγγράφου» πάνω στο οποίο θα υπάρξουν άμεσα εκ νέου διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην σχετική του ανάρτηση, η σύγκλιση αυτή επετεύχθη κατά την διάρκεια συζητήσεων με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον CEO της Black Rock Λάρι Φινκ. Στις συζητήσεις συμμετείχε, εκτός από τον Ζελένσκι, η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι και ανώτεροι στρατιωτικοί. Όπως αποκάλυψε οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα «οικονομικό έγγραφο».

Συμφωνία για την ανασυγκρότηση με ΗΠΑ

Όπως ανέφερε: «Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απόλυτα σαφείς και είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την αμερικανική πλευρά. Μία σημαντική κοινή αρχή είναι ότι για να είναι υψηλής ποιότητας η ανασυγκρότηση και η οικονομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο να είναι απτή και ουσιαστική, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η πραγματική ασφάλεια. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα άλλα ακολουθούν».

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Στην ανάρτηση του ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συνεχίζεται η εργασία πάνω στο «θεμελιώδες έγγραφο» των 20 σημείων, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ υπάρχουν και δύο άλλα συναφή έγγραφα τα οποία αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας και τα οικονομικά θέματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι έχει δώσει εντολή στην Βουλή να ξεκινήσει να διερευνά τρόπους διεξαγωγής εκλογών εν καιρώ πολέμου, κάτι που το Σύνταγμα της χώρας απαγορεύει.

Πλήθος εξελίξεων πριν αλλά και μετά την καίρια ανάρτηση Ζελένσκι

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον Τραμπ για να συζητήσουν τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «κρίσιμη στιγμή» στη διαδικασία. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων για την πραγματοποίηση αυτής της συνομιλίας μεταξύ των Ευρωπαίων και του Τραμπ το Κίεβο ανακοίνωσε επίσης ότι η ουκρανική πρόταση εστάλη τελικά στην Ουάσινγκτον.

Η αναφορά Ζελένσκι σχετικά το «όταν υπάρχει ασφάλεια όλα τα άλλα ακολουθούν», είναι ανοιχτή σε ερμηνείες καθώς χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε ζητήσει από τον Τραμπ να του παρέχει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορέσει μέσα σε τρεις μήνες να κάνει εκλογές στην Ουκρανία παρά τον πόλεμο. Η αναφορά του στην ασφάλεια της χώρας στην ανάρτηση του προ ολίγου καταδεικνύει ότι μάλλον έλαβε τις εγγυήσεις ασφαλείας που ήθελε. Σημειώνεται επίσης ότι σε δημοσίευμα της Washington Ποστ γινόταν επίσης αναφορά στον Λάρι Φινκ και την Black Rock.

Η εικόνα σχετικά με τις εξελίξεις αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο αύριο, κατά την διάρκεια της συνάντηση των ηγετών των χωρών που αποτελούν την Συμμαχία των Προθύμων και στηρίζουν ενεργά το Κίεβο απέναντι στην Ρωσία.

Με νέες πιέσεις απάντησε ο Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι συζήτησε το ζήτημα της Ουκρανίας «με αρκετά σκληρούς όρους» με τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

«Μιλήσαμε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Και συζητήσαμε για την Ουκρανία με αρκετά σκληρά λόγια. Και θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τους πριν προχωρήσουμε», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρξει συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

«Θα ήθελαν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Και θα αποφασίσουμε, ανάλογα με το τι θα μας απαντήσουν. Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα των εκλογών στην Ουκρανία υποστηρίζοντας ότι «έχουν να γίνουν εκλογές πάρα πολύ καιρό».