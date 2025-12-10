ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σε άβολη στιγμή εγκρίθηκε η αγορά των πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS από την ισραηλινή Elbit Systems. Η αγορά είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, με το ΠαΣοΚ να καταψηφίζει (μάλλον επειδή κάτι ήξεραν, όπως φαίνεται, μια και σπάνια καταψηφίζονται από το ΠαΣοΚ εξοπλιστικά προγράμματα) και χθες πέρασε από το ΚΥΣΕΑ. Προχθές, όμως, ανακοινώθηκε ότι η Βελγικές αρχές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον επιχειρηματία Ελιάου Ελουασβίλι, ως υπόπτου ότι συμμετείχε από πλευράς της Elbit Systems σε συμβάσεις που ερευνώνται και αφορούν την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA). Ο συνεργάτης της ισραηλινής εταιρείας, που έχει συστήσει στη χώρα μας την εταιρεία Arelco Europe Management Consultancies Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ενεργητική διαφθορά για δραστηριότητα που ανέπτυξε σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Soir. ΤΟ ΝΑΤΟ έχει ήδη παγώσει δεκατρείς συμβάσεις της NSPA (της αρχής προμηθειών του ΝΑΤΟ) με την εταιρεία, η οποία κινδυνεύει να μπει στην μαύρη λίστα της συμμαχίας. Η εταιρεία στην Ελλάδα έχει δραστηριοποιηθεί σε έργα του Αεροδρομίου Καλαμάτας. Βέβαια, η υπόθεση έχει ακόμη αρκετό δρόμο πριν φτάσει να πάρει έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εν τέλει την Ολομέλεια της Βουλής. Ελλάδα και Ισραήλ φέρονται να έχουν συμφωνήσει ότι το ποσοστό συμπαραγωγής της Ελλάδας θα είναι 30%, αλλά πολλά ζητήματα είναι αδιευκρίνιστα και δεν ξέρουμε και αν θα τα μάθουμε ποτέ. Όπως ποιες εταιρείες θα εμπλακούν και ποιοι θα είναι οι εμφανείς ή αφανείς συνεργάτες. Κι αυτό δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον στην υπόθεση, γιατί όπως ακούω, πιθανόν να εμπλακούν και πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί με την Intellexa και όπως καταλαβαίνετε το πράγμα περιπλέκεται. Ιδίως, μετά τα όσα φοβερά πράγματα ακούμε στη δίκη των υποκλοπών για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων του υπουργού Εξωτερικών, του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ και αξιωματικών που ασχολούνταν με εξοπλιστικά προγράμματα. Γενικά, η εβδομάδα δεν μπήκε καλά για την κυβέρνηση στα αμυντικά θέματα. Όπως αποκαλύφθηκε, και έμμεσα επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήθηκε με επιστολή της από τη χώρα μας να εκπονήσει νέο σχέδιο αξιοποίησης του SAFE. Στο σχέδιο που υποβάλλαμε ζητάμε 2,8 δις. ευρώ, ενώ έχουν διατεθεί για την χώρα μας 787 εκ. ευρώ, και η Κομισιόν μας είπε ευγενικά να ξανακάνουμε τις πράξεις. Το θέμα αρχικά καλύφθηκε από λίγα ΜΜΕ, αλλά χθες ξαφνικά άρχισε να προβάλλεται έντονα από προσκείμενα στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται περίεργο που αυτά ειδικά τα μέσα προβάλλουν ένα θέμα που όπως και να έχει πλήττει την κυβέρνηση, αλλά όλα τα πράγματα έχουν μια εξήγηση. Προκειμένου να πληγεί ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος εμφανίστηκε χθες στην εκδήλωση που μίλησαν Κώστας Καραμανλής και Βαγγέλης Βενιζέλος, θεωρήθηκε ότι δεν πειράζει να προβληθεί το ζήτημα, που υπό άλλες συνθήκες θα θαβόταν! Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Πράγματι, φαίνεται ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ενόχληση από τη χθεσινή εκδήλωση και ιδίως από την παρουσία των Αντώνη Σαμαρά και Νίκου Δένδια. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση, εντός ή εκτός Ελλάδας, που ο μηχανισμός ενός κόμματος στράφηκε με τόσο απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ανακίνησε τόσα θέματα από το παρελθόν εις βάρος των δυο προηγούμενων πρωθυπουργών του κι ενός εν ενεργεία κορυφαίου υπουργού του και πιθανολογούμενου διαδόχου του αρχηγού του. Συγκριτικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που στο κάτω κάτω είναι και πολιτικός αντίπαλος, άκουσε πολύ λιγότερα από τα όσα άκουσαν οι Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας κι αυτό δείχνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πήραν καθόλου καλά ούτε την ομιλία του πρώτου, ούτε την παρουσία των άλλων δυο. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου φαίνεται ότι ενόχλησε πιο πολύ τους όψιμους – και ως εκ τούτου πιο «εκδηλωτικούς» – μητσοτακικούς.

Το κάλεσμα Χατζηδάκη για επενδύσεις

«Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα» ήταν το βασικό μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σε όλες τις συναντήσεις που είχε με επενδυτές στις ΗΠΑ. Ο Κ. Χατζηδάκης ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο φετινό συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη και επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι πλέον πολύ ελκυστικός επενδυτικός προορισμός», αλλά όπως έμαθα δεν είναι ότι το λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά το διαπίστωσα, από τις συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο του συνεδρίου με αναφορές στις επενδύσεις διεθνών κολοσσών, όπως οι Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Cisco, αλλά και πρόσφατα οι Chevron και Exxon στον ενεργειακό τομέα.

Το ενδιαφέρον που εντόπισα ήταν η πρόσκληση του Κ. Χατζηδάκη σε αμερικανικές επενδύσεις στους εξής τέσσερις τομείς: στρατηγικές υποδομές, άμυνα και υψηλή τεχνολογία, καινοτομία και έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από την πρόσκληση είχαν πολύ ενδιαφέρον και οι συναντήσεις του με τον Joshua Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, τον ⁠Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον ⁠John Catsimatidis, CEO του Red Apple Group, τον ⁠Jay Collins, Vice Chairman of Banking and Public Sector της Citi και τον ⁠Luca Maiorana, Head of EMEA FIG της Barclays.

Ο Ανδρουλάκης στα αγροτικά μπλόκα

Μίλησα χθες με ανθρώπους που εμπιστεύομαι στα αγροτικά ζητήματα και μου είπαν πως η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να πάει στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων ικανοποίησε και τους δεξιούς και τους αριστερούς. Βλέπετε, ο Ανδρουλάκης πήγε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκεί που είναι τα τρακτέρ, εκεί που «οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο Πρωθυπουργός δεν είναι ευπρόσδεκτοι» όπως μου μετέφεραν.

Οι ίδιες πηγές μου θύμισαν ένα αγροτικό παρασκήνιο… Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είχε επισκεφθεί ξανά το μπλόκο στην Καρδίτσα τον Φεβρουάριο και μάλιστα τότε γνώρισε τον κομμουνιστή αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Τζέλλα, διάδοχο του «στρατηγού του Θεσσαλικού κάμπου», Βαγγέλη Μπούτα, ενός από τους πιο γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ διαχρονικά. Οι δύο άνδρες κάθισαν στην πρώτη τους συνάντηση για περισσότερο από μία ώρα στην αυτοσχέδια παράγκα των αγροτών, συζήτησαν όλα τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και ανέπτυξαν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, κάτι που φάνηκε στην επίσκεψη του προέδρου του ΠαΣοΚ στην Καρδίτσα την Τρίτη.

Για την ιστορία θα σας πως αυτή είναι η δεύτερη περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στον κάμπο σε διάστημα πέντε εβδομάδων. Η πρώτη έγινε με αφορμή τον πανεθνικό διάλογο στη Λάρισα, ενώ τώρα η επίσκεψη επικεντρώθηκε στις δύο περιοχές που το ΠαΣοΚ εξέλεξε βουλευτή στην πρώτη εκλογική του 2023 και τον έχασε στη δεύτερη.

Η συγκινητική στιγμή με Πιερρακάκη

Με συγγενείς θυμάτων από τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι συναντήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Η συνάντησή τους δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά οι συγγενείς βρέθηκαν στα θεωρεία της Βουλής ώστε να ακούσουν την ομιλία του υπουργού για τη τροπολογία που κατέθεσε. Ο ίδιος, με διακριτικό τρόπο, επέλεξε να δει τους συγγενείς και να τους μιλήσει. Όπως και έγινε. Η ευαισθησία του υπουργού Οικονομικών είναι αυξημένη γιατί η τραγωδία στο Μάτι λίγο έλειψε να χτυπήσει και τη δική του πόρτα.

Τασούλας: «Το αυτονόητο είναι επαναστατικό…»

Χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα για να γίνει το αυτονόητο: να αποκατασταθεί το σημείο δίπλα στα λουλουδάδικα επί της Βασιλίσσης Σοφίας από όπου περνούν οι Εύζωνες, αλλά …η χαμηλή τέντα ενός περιπτέρου τους ανάγκαζε να αλλάξουν πορεία βγαίνοντας από τον λεγόμενο «τσαρουχοδιάδρομο», το πλακόστρωτο που υπάρχει αποκλειστικά για αυτούς ώστε να μην γλιστρούν.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Κ. Τασούλας κατά την επίσκεψή του στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών χθες, με την ευκαιρία της εκδήλωσης εγκαινίων της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Και πράγματι, ο ΠτΔ επικοινώνησε με την Βουλή αλλά και με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος έδωσε εντολή και αμέσως συνεργείο του δήμου έλυσε το πρόβλημα και έτσι οι εύζωνες δεν χρειάζεται πλέον να παρεκκλίνουν στο συγκεκριμένο σημείο αφού η τέντα σηκώθηκε πάνω από το ύψος τους.

Ηθικό δίδαγμα: για το αυτονόητο και μάλιστα ένα τόσο απλό ζήτημα, έπρεπε να παρέμβει ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας, όπως σχολιάστηκε, με τον Κ. Τασούλα να επισημαίνει ότι στην χώρα μας «το αυτονόητο είναι επαναστατικό…».

Οι ευχές του Προέδρου

Ο Κ. Τασούλας επέστρεψε τα παλιά του λημέρια για να εγκαινιάσει την έκθεση της Βουλής με τίτλο «Το Δικό μας Σύνταγμα 1975-2025». Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες, τη δική του, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, Κώστα Μαυριά. Πολλοί οι καλεσμένοι στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Παναγιώτης Πικραμμένος και Βασιλική Θάνου, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου μητροπολίτης Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Βύρωνας Πολύδωρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ο καθηγητής και επικεφαλής του Ιδρύματος της Βουλής, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο καθηγητής Παναγής Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων.

Το καλύτερο όμως συνέβη όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, φεύγοντας, θέλησε να κάνει μια στάση την αίθουσα των Κοινοβουλευτικών Συντακτών, την οποία όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά για να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για όλα όσα αφορούν τη Βουλή. Θέλησε να ευχηθεί για τις γιορτές στους συντάκτες με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή στα σχεδόν έξι χρόνια που διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής.

Αιχμές Παυλόπουλου για αναθεώρηση

Στη Βουλή χθες και ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στο θέμα της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Οι επισημάνσεις του είχαν ενδιαφέρον καθώς ο έμπειρος (και) συνταγματολόγος αμφισβήτησε την αναγκαιότητα για αλλαγή του άρθρου που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έγινε στην αναθεώρηση του 2019. Το πρόβλημα κατ’ αυτόν δεν ήταν η σχετική πρόβλεψη του Συντάγματος αλλά το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν κατόρθωναν να βρουν πεδίο συναίνεσης, κάτι άλλωστε στο οποίο προσέβλεπε η αναθεωρηθείσα διάταξη όπως ήταν διατυπωμένη.

«Η μη συνεννόηση των δυνάμεων αδικεί και τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας», σχολίασε ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος επικαλέστηκε και το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως δεν χρειάζεται όταν επιλέγεις τους σωστούς δικαστικούς. «Το γεγονός ότι οι επιλογές που έγιναν ήταν από εσφαλμένες έως εντελώς κομματικές οδηγούν στη λογική να πάμε να αναθεωρήσουμε την διάταξη χωρίς όμως να ξέρουμε πως…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του πρώην ΠτΔ ήταν ευθεία: «Όταν λες ότι πρέπει να αλλάξει αλλά δεν ξέρεις πως, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι πρόβλημα του Συντάγματος αλλά αυτού που το εφαρμόζει…», είπε. Κρατώ και ένα ακόμα σχόλιό του: ότι «άλλο οι αναθεωρήσεις για να καλύψουν κενά και άλλο αυτές που έγιναν γιατί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να τις εφαρμόσει επειδή δεν υπήρχε η αναγκαία συναίνεση από την αντιπολίτευση».

Η διπλωματία του Ν. Κακλαμάνη και οι αντιδράσεις

Για την… κάπως εκτός ατζέντας διπλωματική παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στον ομόλογό του της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ περί της ανάγκης ακύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Όπως, όμως, ήταν λογικό η διαρροή που δόθηκε από το γραφείο του Ν. Κακλαμάνη για τα όσα ειπώθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πρώτα απ’ όλα ακριβώς την επομένη της συνάντησης των δύο προέδρων στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών εξέφραζαν την απορία τους για όσα διάβασαν στο δημοσίευμα του ΑΠΕ.

Από εκεί και πέρα όμως αντίδραση υπήρξε και από την πλευρά συνεργατών του Σάλεχ, όχι τόσο για όσα είπε ο Κακλαμάνης, όσο για αυτά που φέρεται σύμφωνα με τη διαρροή να απάντησε ο ίδιος και ειδικά στην αποστροφή «παραμένουμε πιστοί στους φίλους μας». Αυτή προφανώς εξελήφθη ως κλείσιμο του ματιού όσον αφορά τη μη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Μισμπάχ Ντουμά είπε ρητά ότι η Λιβύη δεν δέχεται παρεμβάσεις τρίτων στα εσωτερικά της. Και φυσικά ακολούθησαν όλες οι μεγάλες τουρκικές εφημερίδες κάνοντας λόγο για «χαστούκι της Λιβύης στην Αθήνα». Εννοείται ότι ο τρίτος τη τάξει πολιτειακός παράγων της χώρας δύναται και πρέπει να δρα υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι οι αρμόδιοι να επιδεικνύουν περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία.

Ξεσηκώνονται οι Ηπειρώτες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα κληροδοτήματα ξεσήκωσε τους Ηπειρώτες ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων και ιδεολογικής τοποθέτησης που εμφανίζονται οργισμένοι. «Κάτω τα χέρια από τα κληροδοτήματα» είναι το μήνυμα των Ηπειρωτών που θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο ιδιωτικοποιούνται κληροδοτήματα όπως π.χ. το εμβληματικό Ζάππειο. Το σύνθημα είναι «οι απανταχού Ηπειρώτες αντιστέκονται» και μάλιστα ετοιμάζονται και δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ η περίφημη εκδήλωση, η πίτα του Ηπειρώτη, την 1η Φεβρουαρίου 2026 δεν θα γίνει σε στάδιο, όπως το ΣΕΦ, ή το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Γαλάτσι, αλλά στο χώρο μπροστά από το Ζάππειο.

Και το ενδιαφέρον είναι ότι στην απόφαση της κυβέρνησης αντιδρούν και νεοδημοκράτες καθώς ούτε στην ακρόαση φορέων, αν και ζητήθηκε, δεν προσκάλεσαν την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, παρά τους είπαν να στείλουν ένα υπόμνημα. Και πολλοί λένε τώρα ότι ήρθε η ώρα να ζητήσουν συνάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ευελπιστώντας στην παρέμβαση του Ηπειρώτη πολιτικού που δεν λησμονεί ότι πολλά και σπουδαία κληροδοτήματα στην Αθήνα είναι Ηπειρωτών ευεργετών.