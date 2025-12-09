Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο πλαίσιο του οποίου έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE, με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.
Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.
Στο σημερινό ΚΥΣΕΑ συμμετείχαν:
- Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος)
- Ο Υπουργός Εξωτερικών
- Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
- Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
- Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας