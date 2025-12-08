Την εκ νέου υποβολή του σχεδίου αξιοποίησης του SAFE από τη χώρα μας ζητάει η Task Force του ευρωπαϊκού προγράμματος, με έγγραφο που απέστειλε στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς στην πρότασή της η ελληνική πλευρά ζήτησε αρκετά περισσότερα χρήματα απ’ότι προβλέπεται.

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο που παρουσίασε η Αθήνα περιλάμβανε 22 προγράμματα αμυντικών εξοπλισμών συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ώρα π0υ, όπως επαναλαμβάνεται και στο σχετικό έγγραφο, η ΕΕ θα διαθέσει στη χώρα μας ποσό ύψους 787 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απάντηση της ΕΕ

Αναλυτικά η επιστολή απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς της χώρα μας: «Σας ευχαριστούμε για την υποβολή του ελληνικού επενδυτικού σχεδίου στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην επιστολή σας αναφέρετε ότι «η προσωρινή κατανομή προϋπολογισμού ύψους 787 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελληνική Δημοκρατία δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές απαιτήσεις που έχουν εντοπιστεί…» και ότι «για τον λόγο αυτό ζητάτε με σεβασμό από τη DEFIS να επανεξετάσει αυτήν την κατανομή και να την αυξήσει σημαντικά στο επίπεδο που ζητήθηκε».

Σημειώστε ότι, όπως αναφέρεται στην επιστολή της Επιτρόπου Kubilius προς τον Υπουργό Δένδια, «η Επιτροπή ακολούθησε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας για την κατανομή των προσωρινών ποσών δανείου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτούμενα ελάχιστα και μέγιστα ποσά δανείου».

Σας παρακαλούμε επομένως να εξετάσετε την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου SAFE που να ευθυγραμμίζεται με το προσωρινά κατανεμηθέν ποσό των 787.669.283 ευρώ και να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Κανονισμού SAFE.

Στο επενδυτικό σας σχέδιο, παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι, για μεμονωμένες προμήθειες, θα αναφέρετε πώς θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 4(3) του Κανονισμού SAFE.

Μια άμεση απάντησή σας θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου ενόψει της σχετικής Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου».

Κατρίνης: Η απόρριψη του επενδυτικού πλάνου για το SAFE δείχνει προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα

«Η απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό, όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου, αποτελεί αρνητική εξέλιξη και αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα με την οποία τοποθετείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνει σε δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλείας και τομεάρχης Άμυνας του ΠαΣοΚ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης προσθέτει ότι «παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠαΣοΚ ώστε να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα SAFE» και «παρά το αίτημά μας να ενημερωθεί -έστω και εκ των υστέρων- η Βουλή για το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής του επενδυτικού πλάνου για το SAFE που έστειλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ε.Ε. και το οποίο… απορρίφθηκε. Παρά τις επίμονες διαμαρτυρίες μας για την επιλογή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις fast track διαδικασίες συζήτησης και έγκρισης εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,355 δις ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα».

Και καταλήγει στη δήλωσή του ο τομεάρχης Άμυνας του ΠαΣοΚ: «Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς».

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ): Αδιανόητος αποκλεισμός της εγχώριας πρότασης για ναυπήγηση πολεμικών πλοίων μέσω SAFE

Από την πλευρά της, η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό της πρότασης του μέλους της, Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, από την επικαιροποιημένη λίστα προγραμμάτων που προωθεί η Ελλάδα προς χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE.

Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι ο φάκελος της ONEX κατατέθηκε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της ΓΔΑΕΕ και κάλυπτε απολύτως τα κριτήρια του SAFE, η πρόταση δεν καταγράφηκε καν στη λίστα που διαβιβάστηκε στα Γενικά Επιτελεία, λίστα η οποία αριθμεί 25 προγράμματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3 δισ. ευρώ.

Η ΕΕΝ σημειώνει ότι η απουσία οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης, τόσο προς την Ένωση, όσο και προς τον Όμιλο ONEX, συνιστά θεσμική απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Κανείς από τη ΓΔΑΕΕ ή το Πολεμικό Ναυτικό δεν επικοινώνησε για διευκρινίσεις, για συμπληρωματικά στοιχεία ή έστω για να αιτιολογήσει τη μη συμπερίληψη της πρότασης», τονίζει.