Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ρεθύμνου και υπεύθυνου ΚΤΕ αγροτικής ανάπτυξης Μανώλη Χνάρη, την βουλευτή Λάρισας υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης και μέλος της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευαγγελία Λιακούλη, καθώς και τον πρώην βουλευτή Καρδίτσας Σωτήρη Παπαστεργίου περιόδευσε στο μπλόκο της περιοχής στον κόμβο του Ε65 και παρείχε στήριξη στους αγρότες και «στα δίκαια αιτήματα τους»

Συγκεκριμένα σε συζήτηση που είχε μαζί τους μίλησε για τις ενισχύσεις, την ευλογιά, το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί και επεσήμανε πως «οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα της κυβέρνησης» και συνέχισε τονίζοντας πως «ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για «βολεμένους», επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό».

Από την Καρδίτσα στα Τρίκαλα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκατσε αρκετή ώρα στο πλευρό των αγροτών της Καρδίτσας πριν αναχωρήσει για την επόμενη στάση που είναι στα Τρίκαλα. Στη συζήτηση που είχε μαζί τους υπογράμμισε πως χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα ερημώσουν τα χωριά της Ελλάδας. «Χιλιάδες άνθρωποι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα και θα μαραζώσει η ύπαιθρος. Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό» δήλωσε και χαρακτήρισε το αγροτικό ζήτημα ως εθνικό ζήτημα στέλνοντας μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν χθες «Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις» υπογράμμισε.