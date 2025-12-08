Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο block 2, βορειοδυτικά του Ιονίου Πέλαγους ανήγγειλαν οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας.

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη τονίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου και LNG αλλά και για τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αποθέματα σε υδρογονάνθρακες. Στη διάρκεια συγκεκριμένου πάνελ ο Dr John Ardill, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Έρευνας στο Upstream της ExxonMobil, ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αναπληρωτής CEO της HELLENiQ ENERGY και ο Πάνος Μπένος Οικονομικός Διευθυντής της Energean έκαναν γνωστό ότι το 2027 η κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο block 2 θα πραγματοποιηθεί πιθανόν η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

Πιθανή ερευνητική γεώτρηση το 2027

Ο Dr. John Ardill, υπογράμμισε τη σημασία του φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια και μίλησε για το δυναμικό της Ελλάδας στον τομέα του upstream. Όπως δήλωσε: «Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν απαραίτητα για τη στήριξη των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης.

Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντική μείωση εκπομπών σε σχέση με τον άνθρακα, ενώ παρέχει αξιόπιστη βασική ηλεκτροπαραγωγή που συμπληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς αναζητούμε νέες πηγές εφοδιασμού, η Ανατολική Μεσόγειος ξεχωρίζει ως μια αποδεδειγμένα παραγωγική περιοχή φυσικού αερίου και αναδύεται ως περιφερειακό ενεργειακό κέντρο χάρη στην εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στο ανεκμετάλλευτο δυναμικό».

Ο Ardill έκανε ιδιαίτερη μνεία στις γεωτρήγσεις στην Κύπρο αλλά και στην πιθανή γεώτρηση στο block 2: «Μετά την επιτυχία μας στις γεωτρήσεις στην Κύπρο το 2019 και το 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε πλέον στο Ελληνικό Οικόπεδο 2. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή ερευνητική γεώτρηση το 2027. Με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στο upstream, κορυφαίο χαρτοφυλάκιο LNG, αταλάντευτη δέσμευση στην ασφαλή και υπεύθυνη λειτουργία, καθώς και φιλοδοξία να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές Scope 1 & 2 για τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία έως το 2050, η ExxonMobil βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να βοηθήσει την Ελλάδα να αξιοποιήσει το υδρογονανθρακικό της δυναμικό», κατέληξε.

Η γεώτρηση και το FSRU της HELLENiQ ENERGY

Από τη μεριά του ο Γιώργος Αλεξόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μίλησε με τη σειρά του για τη διενέργεια της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες: Η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τη θέση της στον χώρο της ενέργειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η σημαντική πρόοδος στην έρευνα υδρογονανθράκων, η σταθερή επέκταση των υποδομών φυσικού αερίου και οι εξελίξεις στο τομέα του ηλεκτρισμού διαμορφώνουν τον ουσιαστικό στρατηγικό της ρόλο. Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης επιταχύνεται, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες αδράνειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027. Η HELLENiQ ENERGY είναι υπερήφανη που συμμετέχει στην προσπάθεια αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας μας», τόνισε με έμφαση.

Ο Γιώργος Αλεξόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της υλοποίησης και του FSRU της HELLENiQ ENERGY στη Θεσσαλονίκη: «Το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου έχει αυξήσει τις υποδομές παραλαβής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την δυναμικότητα εξαγωγών, επιτρέποντας στην Ελλάδα να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με δεδομένη και την σταδιακή απόσυρση του ρωσικού φυσικού αερίου. Πρόσθετες πλωτές μονάδες παραλαβής LNG (FSRU) που βρίσκονται σε σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης μίας από τη HELLENiQ ENERGY, σε συνδυασμό με ενισχυμένες διασυνοριακές διασυνδέσεις, θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της χώρας να διαχειριστεί μεγαλύτερες ροές φυσικού αερίου, ιδιαίτερα LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της περιοχής».

Πιθανοί πόροι 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων

Στο ίδιο πάνελ ο Πάνος Μπένος, οικονομικός διευθυντής της Energean μίλησε με τη σειρά του για τη γεώτρηση στο block 2.

«Η Energean, σε συνεργασία με την Exxon Mobil και με τη διπλωματική υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, θα υλοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μεταβάλει τις περιφερειακές ισορροπίες φυσικού αερίου, απελευθερώνοντας δυνητικούς πόρους 200 δισεκ. κυβικά μέτρα, ενισχύοντας την ελληνική και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία», τόνισε και στη συνέχεια μίλησε για τις δραστηριότητες της Energean στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: «Στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, η Energean ξεχωρίζει ως αξιόπιστος συντελεστής στην ενεργειακή ασφάλεια. Η Energean λειτουργεί το μοναδικό FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο, στην θάλασσα του Ισραήλ. Μέσω της επιτυχούς ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish και Karish North, και της μελλοντικής ανάπτυξης του Katlan, η Energean καλύπτει το ήμισυ της εγχώριας ζήτησης του Ισραήλ. Αυτή η μακροπρόθεσμη, ανταγωνιστικά τιμολογημένη και αξιόπιστη προμήθεια συμβάλλει στην οικονομική ανθεκτικότητα του Ισραήλ και δημιουργεί τη βάση για εξαγωγές σε γειτονικές αγορές, όπως η Κύπρος και η Αίγυπτος».

Ψήψος εμπιστοσύνης από τις πετρελαϊκές

O κ. Rikard Scoufias, πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ανέπτυξε το πώς η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας αναδεικνύεται ως εξαιρετική επενδυτική προοπτική, με τον τομέα των υδρογονανθράκων να λειτουργεί σταθεροποιητικά. Ανέφερε σχετικά: «Η ΕΔΕΥΕΠ είναι το σημείο αναφοράς της χώρας για τους υδρογονάνθρακες και τους ενεργειακούς πόρους. Υπό την υφιστάμενη Ηγετική Ομάδα, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη, η ΕΔΕΥΕΠ υλοποιεί μια διαφοροποιημένη ενεργειακή στρατηγική – σχεδιασμένη ώστε να δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες με απτά οικονομικά, γεωπολιτικά και κοινωνικά οφέλη».

Ο ίδιος μιλώντας για τις πετρελαϊκές που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό upstream είπε: «Η ΕΔΕΥΕΠ υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και προσελκύει κορυφαίους διεθνείς επενδυτές – όπως οι ExxonMobil, Chevron, HELLENiQ ENERGY, και Energean. Η παρουσία τους στην Ελλάδα αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στο πολλά υποσχόμενο –αλλά ανεξερεύνητο– γεωλογικό δυναμικό της χώρας, το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, και τις σημαντικές ενεργειακές υποδομές της».

Με στρατηγική οι κινήσεις της Ελλάδας

Ο Gus Παπαμιχαλόπουλος Senior Partner της «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος Δικηγορικής Εταιρείας» υπογράμμισε: «Η Ελλάδα είχε διαμορφώσει μια σαφή και αξιόπιστη στρατηγική για την ανάδειξή της σε ηγετικό ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου — μια στρατηγική που δεν στηριζόταν σε εξαγγελίες, αλλά σε μετρήσιμα βήματα, ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη και υποδομές που συνδέουν την παραγωγή με τις αγορές της Ευρώπης. Το ενεργειακό περιβάλλον της περιοχής είχε μεταβληθεί ουσιαστικά, και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια είχε καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα είχε κινηθεί έγκαιρα και αποφασιστικά, προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας τη ρυθμιστική αποτελεσματικότητα και διαμορφώνοντας ένα επενδύσιμο πλαίσιο που ισορροπούσε την ενεργειακή επάρκεια με τους στόχους απανθρακοποίησης της ΕΕ».

Πηγή: ot.gr