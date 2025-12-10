Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την υπογραφή και αποστολή προς δημοσίευση, στο Εθνικό Τυπογραφείο, της Φ.253/160742/A5/10-12-2025 Υπουργικής Απόφασης, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά, όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί, κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων.

Η ΕΒΕ αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της χώρας (Α.Ε.Ι.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές σχολές (Α.Ε.Α.), στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε.