Την χρονιά 2027 -28 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου στα Λύκεια της χώρας, με βάση την πρόταση που επεξεργάζεται επί τρίμηνο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και παρουσιάστηκε χθες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσία των αρμοδίων μελών της κυβέρνησης. Το 2029 και εφόσον οι προτάσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη πάρουν το «πράσινο φως» αναμένεται ότι θα είναι η χρονιά εισόδου στα ελληνικά ΑΕΙ των πρώτων υποψηφίων με το νέο σύστημα και χωρίς ξεχωριστές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ η εφαρμογή του νέου θεσμού θα ολοκληρωθεί του 2030.

Τολμηρή τομή

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) το οποίο επίσης με νέο νόμο αναβαθμίζεται και θα αναλάβει στην επιστημονική «τροφοδότηση» της Τράπεζας Θεμάτων η οποία και θα αποτελέσει τον πυρήνα των αλλαγών με 13.000 θέματα. Από τα θέματα αυτά θα εξετάζονται τα μαθήματα βαρύτητας μέσα στα Λύκεια της χώρας για την έκδοση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η πρόταση, που αποτελεί μια τολμηρή τομή που βασίζεται στην φιλοσοφία της αντικατάστασης των πανελλαδικών εξετάσεων, περιλαμβάνει εξετάσεις εθνικού τύπου στο τέλος της Α’, της Β΄ και της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα των οποίων θα λαμβάνονται σε διαφορετικά ποσοστά υπόψιν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Ο βαθμός του νέου Απολυτηρίου δηλαδή θα μεταφράζεται σε μόρια εισαγωγής οπότε οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται μέσω ειδικής πλατφόρμας σε Σχολές των ΑΕΙ βάση αυτών. Παράλληλα με τα παραπάνω όμως, όπως είναι φυσικό, θα καταργηθούν και οι προαγωγικές που δίνονται σήμερα από τους μαθητές και μαθήτριες στην τελευταία τάξη του Λυκείου για την λήψη του απολυτηρίου τους, με τους υποψήφιους για τα ΑΕΙ να δίνουν λίγες ημέρες ξανά πανελλαδικές εξετάσεις στα ίδια μαθήματα!

Φυσικά για τα παραπάνω θα αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις των επιστημόνων νέας Εθνικής Αρχής Εξετάσεων που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της ήδη από τους πρώτους μήνες του 2026, ενώ θα δημιουργηθεί εθνικό σώμα αξιολογημένων βαθμολογητών.

Τα 3 σενάρια για τη βαθμολόγηση των γραπτών

Για τα θέματα της βαθμολόγησης των γραπτών με το νέο σύστημα συζητήθηκαν χθες 3 διαφορετικά σενάρια με κοινό χαρακτηριστικό τους την εξωτερική βαθμολόγηση των γραπτών. Πάντως, σχεδόν όλες οι χώρες με Εθνικό Απολυτήριο εφαρμόζουν εξωτερική ή διπλή βαθμολόγηση καθώς η αξιοπιστία δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στην εσωτερική κρίση του κάθε καθηγητή που αναλαμβάνει να κρίνει τα γραπτά των υποψηφίων.

Οι λεπτομέρειες για τα παραπάνω και τα μαθήματα βαρύτητας ανα κατεύθυνση μελετώνται αυτή την περίοδο από τους επιστήμονες που συντάσσουν την σχετική πρόταση για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας.

Από την πλευρά του το ΠαΣοΚ έχει ήδη ζητήσει το θέμα να συζήτηθεί σε επίπεδο σρχηγών κομμάτων με τον ειδικό τομεάρχη του Στέφανο Παπαστατίδη να αναφέρει σχετικά ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε αντίθεση με την κυβέρνηση, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αξία του διαλόγου και των συμμετοχικών διαδικασιών, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας που μετά από έξι χρόνια κυβερνητικού αλαλούμ, είναι πιο αναγκαία από ποτέ».